El CD Tenerife ha presentado este miércoles la campaña de abonados para la próxima temporada en su vuelta al fútbol profesional

La sede de la Federación de Peñas del CD Tenerife, situada en los exteriores del Estadio Heliodoro Rodríguez López, acogió este miércoles 17 de junio la presentación de la campaña de abonos para la temporada 2026/2027.

El club ha presentado esta campaña de abonos en un contexto marcado por el regreso al fútbol profesional, a LaLiga Hypermotion, un elemento central del nuevo curso futbolístico.

El evento fue presentado por el periodista José Manuel Pitti, voz de la campaña de abonos del conjunto blanquiazul, y sirvió como punto de partida de un nuevo curso que el club afronta con el objetivo de consolidar su estructura deportiva e institucional, además de reforzar su compromiso con la cantera.

Durante la presentación se subrayó la intención de transmitir a los seguidores la ilusión de formar parte de una nueva temporada, destacando que el CD Tenerife es “un club que va más allá de lo deportivo”, convertido en una expresión de la identidad de la isla y de su gente. Asimismo, se hizo un llamamiento a la fidelidad de la afición, a la que se considera pieza clave en el crecimiento de la entidad.

Acto de presentación de la campaña de abonados en la sede de la Federación de Peñas del CD Tenerife. Imagen CD Tenerife

Un reconocimiento a la afición

El presidente del club, Felipe Miñambres, explicó la elección de la sede de la Federación de Peñas como sede del acto, calificándola de “lugar emblemático” por su vinculación directa con los aficionados, a quienes definió como el “verdadero corazón del equipo”. En este sentido, quiso rendir homenaje a las peñas y a su federación, destacando su papel en el día a día del club.

Miñambres también puso el foco en el componente emocional del fútbol, recordando que la pasión de los aficionados se construye en torno a momentos de alegría, sufrimiento y compromiso constante. En esta línea, señaló que la nueva campaña busca mantener viva “la ilusión de la gente” y fortalecer una gran familia blanquiazul que aspira a seguir creciendo temporada tras temporada.

Los dos hashtag que moverá la campaña serán: #aporlasegunda y #tannuestro, lema de la campaña.

Spot de la campaña de abonos. CD Tenerife

Precios

El CD Tenerife ha hecho públicos los precios de los abonos para la temporada 2026/27 con una estructura diferenciada por zonas del estadio y por categorías de edad y condición.

En la categoría de renovación y nuevos abonados adultos, los precios varían en función de la ubicación. En Tribuna, el abono se sitúa en 380 euros; en San Sebastián, en 250 euros; en Herradura, en 210 euros; y en la zona Popular, en 125 euros.

Para los abonados Adulto +10, los precios son ligeramente inferiores: 360 euros en Tribuna, 240 euros en San Sebastián, 200 euros en Herradura y 120 euros en Popular.

En las categorías inferiores, el club mantiene tarifas reducidas. El abono Sub-18 queda fijado en 210 euros en Tribuna, 140 euros en San Sebastián, 120 euros en Herradura y 75 euros en Popular. Por su parte, el Sub-14 se establece en 105 euros, 75 euros, 70 euros y 45 euros respectivamente según zona.

Los precios para nuevas altas de abonados accionistas tienen un suplemento del 10% sobre las tarifas indicadas arriba de renovación accionistas. Asimismo, los precios para nuevas altas de no accionistas tienen un suplemento del 10% (aprox.) sobre los precios correspondientes a nuevos abonados accionistas.

Otros colectivos

También se contemplan precios especiales para otros colectivos. El Sub-23 tendrá un coste de 170 euros en San Sebastián y Herradura, sin disponibilidad en Tribuna ni en Popular. Los mayores de 65 años podrán abonarse por 85 euros en San Sebastián y Herradura. Además, el abono para personas con discapacidad (DISC.) se fija en 45 euros en Herradura, mientras que el abono de acompañante de persona con discapacidad tendrá un precio de 165 euros en esa misma zona.

Precios de la última temporada en Segunda

Con esta tabla de precios, el CD Tenerife estructura su campaña de abonos apostando por una horquilla amplia de tarifas adaptadas a distintos perfiles de aficionados, manteniendo diferencias significativas según la ubicación en el estadio y las condiciones del abonado.

Según ha manifestado el presidente de la entidad, “para el Consejo de Administración era muy importante hacer crecer a esta familia, por ello se han mantenido los precios de la última temporada en Segunda División. La mejor campaña que podemos hacer es animar a nuestros conocidos a venir al Estadio y a pertenecer al CD Tenerife”.

Este es el calendario de la campaña