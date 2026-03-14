Vuelo de entrenamiento sobre Santa Cruz de Tenerife

Las dos aeronaves estarán completando su adiestramiento hasta el próximo jueves en el archipiélago con vistas a la próxima campaña de lucha contra los incendios forestales de este 2026

La presencia de las aeronaves ha causado cierta alarma entre algunos ciudadanos por creer que se trataba de labores de extinción real en algún incendio

Dos aeronaves pertenecientes al 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio están en Canarias, en Base Aérea de Gando, para completar un adiestramiento cuyo objetivo es la preparación de la campaña de lucha contra los incendios forestales de este 2026.

Procedentes de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, los dos Canadair CL-215T estarán en el archipiélago canario hasta el próximo jueves con el fin de perfeccionar los procedimientos habituales de estos aviones, como son las tomas y descargas de agua, y la actualización de rutas de aproximación situadas en aguas de los puertos.

Según informa un comunicado, este despliegue implica a un total de 37 personas, entre pilotos y personal del escalón de mantenimiento. El plan previsto, sujeto a las condiciones meteorológicas, es

completar unas 40 horas de vuelo, que se llevará a cabo en las zonas portuarias de Las Palmas y Tenerife.

43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio. Imagen cedida por Mando Canarias

Evento programado el próximo 17 de marzo

Además, los aviadores del 43 Grupo van a acometer tomas en la zona del puerto de Las Palmas de cara al evento programado el próximo día 17 de marzo. Este día, el Ejército del Aire y del Espacio recordará el centenario del vuelo ‘Plus Ultra’ con un amerizaje de un avión del 43 Grupo junto al centro comercial El Muelle, en una jornada abierta a la participación de todo el público.

Más conocidos por sus apodos de “botijos”, “apagafuegos” o “corsarios”, los aviones del 43 Grupo se ha movilizado en numerosas ocasiones al archipiélago canario para colaborar en trabajos de extinción de incendios forestales.

Entre las más destacables están las que se llevaron a cabo en agosto de 2019 en Gran Canaria y en agosto de 2023 en Tenerife. El lema de esta unidad, ubicada en la base de Torrejón, es “apaga y vámonos”, mantiene un servicio de alarma con tripulaciones y aviones preparados para actuar durante los 365 días del año.