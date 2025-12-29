ES NOTICIA

Rescate aéreo de una pasajera de un crucero al sur de Gran Canaria

Un helicóptero del Ejército del Aire y del Espacio realiza la evacuación aérea de una pasajera del crucero Mein Shiff 3. El barco se encontraba a 500 kilómetros al sur de Gran Canaria

El Ejército del Aire y del Espacio ha realizado el rescate de una pasajera de un crucero. El buque se encontraba a quinientos kilómetros al sur de Gran Canaria. La tripulante necesitaba el traslado urgente a un centro hospitalario.

El rescate se dirigió desde el Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico de Canarias a petición de Salvamento Marítimo. Se activó este lunes el helicóptero HD.21 “Súper Puma” del 802 Escuadrón perteneciente al Ala 46 de la Base Aérea de Gando.

Momento del rescate aéreo de la tripulante del crucero Mein Shiff 3 / Ejército del Aire
El rescate se pudo realizar al límite de la operatividad de este helicóptero del Ejército. Además se activó un avión D.4 “VIGMA” del mismo escuadrón. Desde el avión se proporcionó al helicóptero información de vientos en altura, con el objetivo de optimizar su vuelo para minimizar el consumo de combustible.

El avión dio al crucero las instrucciones requeridas por el helicóptero respecto al rumbo y velocidad que debía mantener durante la maniobra con objeto de facilitar el izado por grúa y realizarlo lo más
rápido posible.

Las tripulaciones del helicóptero SAR del Ejército del Aire y del Espacio cuentan con un elemento diferenciador, disponen de un enfermero militar para la realización de rescates y salvamentos, siendo los únicos helicópteros de rescate de las islas Canarias que cuentan con esta capacidad.

Dada la gravedad del pasajero, la maniobra de grúa comenzó descendiendo al enfermero militar de la tripulación al crucero, con objeto de realizar la transferencia de forma más segura y obtener de primera
mano los datos que el médico del navío le proporcionaba para el transfer del paciente y también fue dando asistencia a la evacuada durante todo el trayecto.

Con la paciente a bordo, el helicóptero puso rumbo a la plataforma del Hospital Doctor Negrín, donde fue recogida por una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario y trasladada al hospital donde quedó ingresada.

