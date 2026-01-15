El presidente del Cabildo, Antonio Morales, destaca el legado histórico del Puerto de Las Palmas y apuesta por innovación, sostenibilidad y diversificación industrial

Antonio Morales defiende el Puerto de Las Palmas como “punto de amarre en la tormenta”. EFE

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, subrayó hoy la importancia estratégica del Puerto de Las Palmas durante la presentación del libro Presidentes a pie de muelle, de Manuel Vidal, que recoge la trayectoria de los responsables de la Autoridad Portuaria en los últimos 120 años.

“El Puerto de Las Palmas es nuestro punto de amarre en medio de la tormenta y como tal debemos defenderlo, porque equivale a soberanía, seguridad, proyección internacional e identidad”, afirmó Morales. Destacó la fortaleza del tejido portuario, pero advirtió sobre riesgos como la regulación europea sobre emisiones, los acuerdos internacionales y la competencia de otros sistemas portuarios.

Relevancia histórica del puerto

Morales aseguró que el Cabildo seguirá apoyando la innovación, la transición energética y la diversificación industrial, citando iniciativas como la eólica marina, la tecnificación del sector marítimo y la internacionalización de empresas.

El presidente también recordó la relevancia histórica del puerto y de las 29 presidencias que lo han dirigido desde 1905, resaltando el papel de quienes han construido y consolidado esta infraestructura estratégica para Gran Canaria.