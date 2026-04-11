El Gáldar recibirá al Lanzarote Ciudad de Arrecife y al Ribeiro Ourense en una semana clave para seguir creciendo en la clasificación

Doble cita en casa para el Gáldar / Balonmano Gáldar

El Balonmano Gáldar Gran Canaria afronta una intensa semana con dos compromisos como local en el Grupo A de la Primera Nacional.

El primero será el sábado a las 17:30 ante el Lanzarote Ciudad de Arrecife, segundo clasificado (19 victorias, 2 empates y 6 derrotas), en un duelo de máxima exigencia que contará con el regreso de Saúl Rodríguez, exjugador del conjunto galdense hasta la pasada temporada.

Posteriormente, los de Aday Sánchez disputarán el encuentro aplazado frente al Ribeiro Ourense el domingo a las 11:00 horas, colista de la categoría y necesitado de puntos para la permanencia. El conjunto gallego, dirigido por Alberto Miguélez, cuenta con referentes como Pablo Martínez y Javier Vázquez.

El Gáldar, que viene de empatar ante el Balonmán Porriño con gran protagonismo por parte de los jugadores de la cantera, afronta ambos encuentros desde la octava posición con el objetivo de sumar y seguir creciendo ante su afición.