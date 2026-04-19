El Rocasa Gran Canaria cerró la Liga Regular con una derrota ante el Zonzamas Pluscar Lanzarote y espera ya los cuartos de final del Playoff ante el Atticgo BM Elche

El Rocasa Gran Canaria cede ante el Zonzamas Pluscar Lanzarote / Rocasa Gran Canaria

Tras reencontrarse con la victoria en casa el pasado sábado ante el C.BM Morvedre, el Rocasa Gran Canaria visitó el Pabellón Municipal de San Bartolomé para afrontar el último partido de la fase regular.

Dominio visitante

El inicio del encuentro estuvo marcado por la emoción, con un homenaje previo a Silvia Navarro en su último partido de Liga Regular con la camiseta del Rocasa Gran Canaria. Ya en el plano deportivo, el conjunto teldense arrancó con firmeza, logrando imponer su ritmo tras los primeros minutos y alcanzando una ventaja de 3-7 mediado el primer tiempo.

Una de las notas positivas del encuentro fue el debut de Irune Pérez en la máxima categoría, así como el regreso a las pistas de Yassira Ramírez tras varios meses de ausencia por lesión.

La defensa 6:0 del Rocasa dificultó el ataque del Zonzamas, mientras que Silvia Navarro se mostró segura bajo palos. Las teldenses supieron gestionar su ventaja pese a los ajustes locales y a un tiempo muerto solicitado por el conjunto lanzaroteño en el minuto 13, llegando al descanso con una renta favorable (9-12).

Final agónico

Tras el paso por vestuarios, el encuentro se convirtió en un intercambio constante de goles. El Rocasa mantuvo durante muchos minutos una ventaja cercana a los tres tantos, apoyado en la aportación ofensiva de jugadoras como Poles, Zaldua y Yassira.

Sin embargo, el Zonzamas Plus Car Lanzarote elevó su intensidad en el tramo medio del segundo periodo y logró empatar el partido a 20 goles tras varios minutos de acierto ofensivo. Las exclusiones comenzaron a marcar el ritmo del encuentro, con inferioridades para el Rocasa tras las sanciones a Sundholm (37:14), Almudena Rodríguez (18:47), Martina Lang (52:03) y Ana Medina (55:15), lo que condicionó los momentos decisivos.

A falta de diez minutos, el partido entró en un escenario de máxima igualdad. Dejan Ojeda solicitó tiempo muerto en el minuto 47 para ordenar a su equipo en ataque, mientras que el Zonzamas aprovechaba sus oportunidades para mantenerse por delante en el marcador.

En los últimos minutos, el Rocasa logró igualar el choque gracias a un tanto de Poles desde los siete metros (25-25) a falta de menos de un minuto. Sin embargo, en la última acción del partido, Irene Botella anotó el gol definitivo que dio la victoria al conjunto local (26-25).

Segundas y al playoff

En el apartado individual, destacó Poles con seis tantos, siendo la máxima goleadora del Rocasa en el encuentro.

Con este resultado, el Rocasa Gran Canaria cierra la fase regular en la segunda posición y ya pone el foco en los cuartos de final del playoff por el título.