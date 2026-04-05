El Rocasa Gran Canaria se reencontró con la victoria en el Antonio Moreno tras imponerse al BM Morvedre por 23-19

El Rocasa Gran Canaria vuelve a ganar y asegura la segunda plaza ante el BM Morvedre / Rocasa Gran Canaria

En el Antonio Moreno, el Rocasa Gran Canaria volvió a hacerse fuerte y superó por 23-19 al BM Morvedre en la penúltima jornada de la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola. El equipo dirigido por Dejan Ojeda dejó atrás las dos derrotas consecutivas a domicilio y recuperó sensaciones en su fortín, donde no conoce la derrota desde el pasado 29 de octubre.

Ventaja mínima del Rocasa al descanso

El encuentro comenzó de la peor manera para el Rocasa. El conjunto teldense se encontró incómodo ante la defensa del cuadro saguntino y tardó más de cinco minutos en estrenarse. La guardameta visitante sostuvo al Morvedre en esos primeros ataques y las valencianas aprovecharon para colocarse con un 0-2 tras un inicio muy sólido y un ritmo lento de posesión que frenó el juego local.

La reacción llegó de la mano de María González, Larissa da Silva y Almudena Rodríguez. María González abrió el marcador del Rocasa tras una buena acción en transición y volvió a aparecer poco después para culminar una contra tras un gran pase de Lulu Guerra. Larissa da Silva asumió galones desde el primer momento y firmó dos auténticos golazos, uno de ellos a la escuadra y otro tras fabricarse ella sola la acción, para devolver la igualdad al marcador.

A partir de ahí, el Rocasa comenzó a encontrar más fluidez. Almudena Rodríguez apareció con varios lanzamientos lejanos de mucho mérito, especialmente uno para el 4-3 y otro ya en el tramo final del partido, cuando el marcador estaba igualado y el encuentro más atascado. También Linnea Sundholm resultó decisiva, no solo por acabar como máxima goleadora del equipo, sino por su seguridad desde los siete metros. La extremo convirtió todos sus penaltis en momentos de máxima tensión. Además firmó un importante robo de balón que terminó en uno de los tantos que dieron tranquilidad al Rocasa.

El conjunto saguntino, sin embargo, nunca dejó de creer. Lucía Julve sostuvo ofensivamente al Morvedre con cuatro goles, varios de ellos desde el lanzamiento de siete metros. Mientras que Andrea Claramonte y Lilly Torok encontraron situaciones de tiro desde media distancia y desde posiciones abiertas. Rebeca López, además, aportó experiencia y calidad en varios ataques largos de las valencianas. La portera visitante también firmó varias intervenciones de mérito, entre ellas una gran parada a María Zaldúa cuando parecía claro el gol.

En ese escenario volvió a emerger la figura de Lulu Guerra. La guardameta del Rocasa firmó una actuación decisiva, especialmente en la primera parte, con varias intervenciones consecutivas cuando el Morvedre amenazaba con empatar. Detuvo un lanzamiento claro con 3-2, sostuvo el 7-5 y evitó el 10-10 con una parada clave poco antes del descanso. Gracias a esas intervenciones, el Rocasa llegó al intermedio con una ventaja mínima pero valiosa (11-9).

Golpe definitivo del Rocasa

Tras la reanudación, el partido mantuvo el mismo guion. El Rocasa intentó marcharse, pero el conjunto valenciano siempre encontró la manera de mantenerse cerca. María Zaldúa volvió a aparecer con dos goles importantes al contraataque y Martina Lang protagonizó dos de las acciones más espectaculares de la tarde con sendos tantos desde su propio campo, aprovechando robos y pérdidas del rival para levantar al Antonio Moreno.

Sin embargo, el Morvedre resistió hasta el final. Las visitantes igualaron el partido a 18 a falta de poco más de seis minutos, aprovechando varios lanzamientos al palo y pérdidas del Rocasa. Fue entonces cuando apareció de nuevo el carácter del equipo teldense. El Antonio Moreno empujó desde la grada y el Rocasa respondió.

Almudena Rodríguez rompió la igualdad con una gran acción individual entre varias defensoras, Larissa da Silva culminó un rápido contraataque para devolver los dos goles de renta y Linnea Sundholm volvió a mostrarse infalible desde el punto de penalti con el 21-18. Entre medias, Lulu Guerra encadenó varias paradas consecutivas que impidieron cualquier reacción del cuadro valenciano. Eider Poles, con un lanzamiento que significó la máxima diferencia del encuentro, terminó de cerrar el partido antes del definitivo 23-19.

Segunda plaza asegurada frente a su afición

Linnea Sundholm acabó como máxima goleadora del Rocasa con cinco tantos, seguida por Larissa da Silva y María Zaldúa, ambas con cuatro. Almudena Rodríguez sumó tres goles de enorme importancia y Lulu Guerra fue una de las grandes protagonistas del triunfo con una actuación decisiva bajo palos. En el conjunto valenciano, Lucía Julve fue la máxima anotadora con cuatro goles. Mientras que Lilly Torok, Rebeca López y Andrea Claramonte firmaron tres tantos cada una.

Con este triunfo, el Rocasa Gran Canaria confirma la segunda plaza de la clasificación y despide la fase regular en el Antonio Moreno con una nueva alegría junto a su afición. Al conjunto teldense todavía le restará una última jornada liguera, la próxima semana frente al Zonzamas Plus Car Lanzarote, antes de afrontar el play-off por el título.