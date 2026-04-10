El Rocasa Gran Canaria cierra la liga regular visitando al Zonzamas Plus Car Lanzarote, con la tranquilidad de haber conseguido el segundo puesto

El Rocasa Gran Canaria encara el último derbi ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote / Rocasa Gran Canaria

El próximo sábado, 18 de abril, a las 18:00 horas, el Rocasa Gran Canaria cerrará la liga regular visitando la pista del Zonzamas Plus Car Lanzarote. En el que supondrá el último derbi canario de la temporada.

A falta de tan solo una jornada para dar carpetazo a la liga regular, el equipo grancanario ha asegurado, de manera brillante, el segundo puesto de la clasificación. Un logro que reafirma el excelente trabajo realizado por el equipo y el cuerpo técnico a lo largo de toda la campaña.

Y lo hará con la tranquilidad de saber que nadie les arrebatará el valioso, trabajado y merecido segundo puesto que ha forjado gracias a una sólida defensa. La mejor dupla de porteras de la Liga, un ataque regular y eficaz y un estilo de juego marcado por la constancia, el esfuerzo, la personalidad y el espíritu colectivo.

Objetivo cumplido

“Estamos muy satisfechos, porque hemos cumplido el objetivo de pelear por estar lo más arriba posible y ser un poco más regulares y competitivos que la temporada pasada. Queda lo más importante, que son los playoff y la Copa, y debemos seguir mejorando y avanzando, aunque sabiendo que hay menos margen de mejora”, explicó Dejan Ojeda, entrenador del primer equipo.

Antes de incidir en el compromiso de sus jugadoras y en el respaldo que ha sentido desde el club: “Para mí, personalmente, ha sido un reto mayúsculo coger a un equipo que ya estaba en una buena posición y en una gran dinámica, mantenerlo en la lucha y pelear por los puestos altos. El club ha confiado en mi plenamente y me lo ha demostrado y ahora tenemos que seguir enseñado lo que somos capaces de hacer y soñar con traer otro título a casa, sabiendo la dificultad que eso implica”.

El mejor equipo en casa y una racha histórica de doce de doce

El Rocasa Gran Canaria ha sido capaz de encadenar una impresionante e histórica racha de doce partidos seguidos sumando la victoria. Una sucesión de triunfos que se amplió, posteriormente, a quince en dieciséis partidos.

Por si fuera poco, como local ha sido el mejor conjunto de toda la Liga Guerreras Iberdrola con doce partidos ganados y tan solo una derrota. Estadísticas que convierten la temporada, sin duda, en una de las mejores en la historia del laureado club teldense.

Premio al esfuerzo

La portera grancanaria, Lulú Guerra, destacó lo meritorio de una segunda plaza que “es un premio al trabajo, el rendimiento y al esfuerzo de toda la temporada. Estamos contentas por cumplir el objetivo de estar entre los grandes, aunque durante muchas jornadas tuvimos en la mano la primera plaza. Hemos sido el Rocasa que queríamos ser, sobre todo en casa donde hemos ganado prácticamente todo y con nuestro afición, que de nuevo ha sido el jugador número ocho”.

Por su parte, la versátil jugadora castellonense, Eider Poles, recordó la importancia de “acercarnos a uno de los retos que nos habíamos marcado, como es volver a jugar en Europa la próxima temporada”. Además de señalar que “el hecho de que reste un partido para acabar la fase regular permite recuperar a compañeras lesionadas o con molestias de cara a la fase decisiva de la competición y de una Copa de la Reina que tenemos muchas ganas de jugar para intentar conquistar algún título”.

Carácter y compromiso

Este segundo puesto cobra aún más valor en una competición cada vez más igualada, donde cada punto ha requerido el máximo esfuerzo. El equipo ha sabido sobreponerse a momentos de dificultad, mostrando carácter, compromiso y una clara identidad de juego.

Además, este resultado supone una posición privilegiada de cara a la fase decisiva de la temporada, en la que el Rocasa Gran Canaria afronta nuevos retos con ambición y confianza. El respaldo de la afición y el trabajo del cuerpo técnico han sido fundamentales para alcanzar este objetivo.