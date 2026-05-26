10 detenidos por más de 30 robos violentos y alunizajes en Tenerife

El grupo criminal se dedicaba a realiza robos con alunizaje en comercios y atracos con machete en joyerías y casas en Tenerife

La Guardia Civil ha detenido a 10 personas que conformaban un grupo criminal especializado en el robo violento mediante alunizajes de madrugada en comercios y atracos con machetes en joyerías y viviendas de la isla de Tenerife. Los realizaban sobre todo en zonas turísticas del sur. En sus asaltos utilizaban coches robados a empresas alquiler, de los que sustrajeron más de 20.

10 personas detenidas por más de 30 robos violentos y alunizajes en la isla de Tenerife

Operaban principalmente de madrugada, utilizando coches robados a empresas de alquiler. Llegaron a sustraer más de 20 vehículos que estampaban contra los comercios que robaban. Para dificultar su identificación utilizaban pasamontañas, máscaras, cambios continuos de vestimenta y placas de matrícula falsas.

Las 10 personas detenidas eran jóvenes de entre 18 y 25 años. Tras su detención por la Guardia Civil, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de los tres principales acusados.

Imagen de uno de los robos en el interior de un establecimiento

Al menos 35 delitos

El grupo criminal cometía todo tipo de delitos contra el patrimonio. Desde robo con fuerza en farmacias, cafeterías, restaurantes o gasolineras mediante alunizajes, hasta robos con violencia en joyerías o viviendas con machetes, cuchillos de grandes dimensiones y bates de béisbol. También estaban especializados en el robo masivo de vehículos de empresas de alquiler o hurtos en comercios mediante engaños y distracciones.

Los daños materiales ocasionados por los alunizajes y destrozos en los robos supera los 60.000 euros. El valor de las piezas de oro sustraídas en joyerías asciende a 38.600 euros, mientras que los efectos y bienes robados en comercios alcanzan los 30.000 euros.

A los acusados se les atribuyen al menos 35 hechos delictivos en una docena de municipios de la isla de Tenerife: Adeje, Arona, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Santiago del Teide, Güímar, Candelaria, Fasnia, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Tacoronte.

La investigación ha culminado con la realización de tres registros domiciliarios simultáneos en Adeje, Arona y San Cristóbal de La Laguna. En ellos se intervinieron vehículos sustraídos; herramientas utilizadas para los robos como mazas, patas de cabra, cizallas, destornilladores, alicates, martillos y punzones, machetes y cuchillos; material que utilizaban para ocultarse como pasamontañas, guantes, máscaras, chalecos o gorras; placas de matrícula falsas y muchas de las joyas de oro sustraídas.

La operación, de nombre “Enjambre”, ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Arona y la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Tenerife junto a distintas unidades de la Compañía Playa de las Américas. También se ha contado con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad de Canarias y el Servicio Cinológico.