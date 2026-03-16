Este primer vehículo comenzará a prestar servicio dentro de un mes y cubrirá el trayecto que une Santa Cruz y Costa Adeje

Vídeo RTVC. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife.

La primera guagua de dos pisos ya se encuentra en Tenerife, procedente de La Península, y se espera que comience a prestar servicio dentro de un mes en la autopista del sur (TF-1), concretamente en la línea 110 de Titsa, que une el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife y Costa Adeje.

Así lo anunció este lunes la presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila, quien acudió al puerto de Santa Cruz para realizar un seguimiento de la llegada del vehículo, acompañada de la consejera de Movilidad de la isla, Eulalia García, y la consejera delegada de Titsa, Victoria Padilla.

Un total de 13 guaguas de dos pisos

Durante la visita, la presidenta recordó que antes de verano se incorporarán al servicio de TITSA un total de 13 guaguas de dos pisos, lo que supondrá un salto sin precedentes en la capacidad del transporte público al pasar, gracias a la doble altura, de 59 a 85 butacas por viaje (+44%).

«Hemos ampliado las plazas, reforzado las frecuencias y ahora falta lo más importante: que la ciudadanía dé el paso, que cada vez más personas dejen el coche en casa y apuesten por la guagua”, expresó la presidenta, que hizo hincapié en que “cambiar la movilidad de Tenerife es un reto colectivo”.

La primera guagua de dos pisos ya está en Tenerife y cubrirá el trayecto que une Santa Cruz y Costa Adeje

Según relató la presidenta, el vehículo de dos pisos será trasladado al taller de TITSA, donde los técnicos conectarán los sistemas electrónicos a bordo. “En esta fase final se instalarán las cámaras de seguridad, los paneles de información interior, el sistema de monética y billetaje, el sistema de ayuda a la conducción, entre otros, para adaptarla a la última tecnología de TITSA”, agregó la presidenta.

La línea 110 es una de las de mayor demanda del sur de la isla

Por su parte, la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, destacó que la línea 110 es una de las más demandadas de la zona sur, con más de 1,2 millones de viajeros en 2025 (+14%), y una frecuencia de 15 minutos.

Las guaguas de dos pisos irán llegando a la isla de forma progresiva, esperándose la segunda unidad para finales de esta semana. Seguirán el mismo procedimiento y se irán incorporando también a las líneas 112 (Santa Cruz – Los Cristianos) y 108 (Santa Cruz – Icod de Los Vinos).

“En total, las trece guaguas aportarán dos millones de plazas adicionales al año en las autopistas del norte y del sur, contribuyendo a aliviar la congestión en estas dos vías y mejorando el servicio para los usuarios y usuarias de transporte público”, destacó la consejera.

Por su parte, la consejera delegada de TITSA, Victoria Padilla, destacó que esta guagua cuenta con todas las medidas de accesibilidad. “Dispone de dos plazas amplias para personas de movilidad reducida, doble rampa de acceso, eléctrica y manual, pulsadores de parada accesibles, o un sistema de información y ayuda para personas con visibilidad reducida, entre otros elementos”, explicó.

Más de 351 guaguas nuevas

En tres años de gestión, el Cabildo de Tenerife ha adquirido un total de 351 guaguas nuevas, llevando a la isla a contar con una de las flotas más modernas de España, de poco más de tres años de media.

Los próximos vehículos en incorporarse a la flota de TITSA serán las 13 unidades de dos pisos. También llegarán este año otras 57 guaguas nuevas, que podrán estrenarse este mismo año.

Ya en 2027 se incorporarán al servicio 25 guaguas más que irán destinadas a trayectos interurbanos. Cinco de ellas serán de dos pisos, con lo que la isla dispondrá de un total de 18 guaguas de doble altura circulando por sus carreteras principales. Esta nueva flota ha supuesto una reducción de más del 7% en las emisiones de Titsa, promoviendo una movilidad más limpia y sostenible.