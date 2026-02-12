La directora general de Transportes, María Fernández, anuncia que este año comenzará la implantación tecnológica y que el sistema se desarrollará por fases hasta convertirse en un título único y estable para toda Canarias.

El bono único de transporte para todas las islas podría ser una realidad completa en 2027 / Foto: La Radio Canaria.

El bono único de transporte para todas las islas podría estar plenamente operativo en 2027. Así lo ha explicado la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, en el programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria.

Fernández detalló que a lo largo de este año comenzará a aplicarse la tecnología necesaria para poner en marcha el sistema y que, a partir de este verano, se irá incorporando progresivamente a distintos grupos de clientes.

El objetivo es avanzar hacia un modelo de cogobernanza entre los cabildos insulares y el Gobierno de Canarias que permita consolidar el bono único como una herramienta estable y no como una experiencia temporal.

Arranque definitivo en 2027

“Si la tecnología funciona, se discriminan bien los flujos y ya podemos hablar de una cogobernanza, arrancaremos el 2027 con esa firma de convenio de adhesión o la forma jurídica que los técnicos estimen para que no sea ya un proyecto piloto, sino una realidad a largo plazo”, señaló la directora general.

La implantación se realizará por fases. En una primera etapa, el desarrollo será exclusivamente tecnológico o digital. Posteriormente, se adaptarán los bonos físicos al nuevo sistema y, en una tercera fase, se ampliará la utilidad de estos títulos a otros servicios vinculados a la movilidad.

Un título único para más servicios

El paso final, previsto dentro de varios años, será la creación de un título único con una estética común para todo el Archipiélago.

Según explicó Fernández, este documento podría ir más allá del transporte regular. Entre las posibilidades planteadas está su integración con servicios municipales, como los sistemas de bicicleta pública, o su uso en iniciativas de transporte a la demanda, como las que ya funcionan en Tenerife y que se están probando en Gran Canaria.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico busca simplificar el acceso al transporte público en todas las islas y avanzar hacia un sistema más coordinado, interoperable y adaptado a las nuevas necesidades de movilidad en Canarias.