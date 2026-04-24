Este reconocimiento, otorgado por la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias en colaboración con la Asociación Charter 100 Canarias, pone en valor su contribución a la visibilización del deporte femenino desde Televisión Canaria

La periodista Fátima Febles, jefa de Deportes de los Servicios Informativos de Televisión Canaria, ha recibido este viernes el premio a «Mejor Divulgadora Deportiva» en la III Gala de la Mujer y el Deporte Canario, una cita que distingue a una veintena de referentes del deporte femenino en las Islas.

Este reconocimiento, otorgado por la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias en colaboración con la Asociación Charter 100 Canarias, se entregó durante la gala celebrada este jueves 23 de abril en el emblemático entorno de los Jameos del Agua, en Lanzarote, y pone en valor su contribución a la visibilización del deporte y de sus protagonistas desde Televisión Canaria.

Tras más de una década dando voz a la información deportiva, en sus inicios en La Radio Canaria y, desde 2016, en Televisión Canaria, Febles se ha consolidado como una de las profesionales más reconocibles del ámbito deportivo y una referencia en la proyección del deporte femenino. Una línea de trabajo que asume ahora con el objetivo de situar el deporte femenino en la agenda informativa y en la cotidianidad de la programación, incorporando más compañeras, más expertas y más protagonistas.

Este reconocimiento a tu trayectoria como referente del periodismo deportivo, ¿cómo lo recibes y qué significa para ti a nivel profesional?

Lo recibo con una enorme gratitud y también con cierta responsabilidad porque, al final, va más allá de lo personal. Siento que este reconocimiento pone en valor muchos años de trabajo, de constancia y de pasión por contar el deporte, algo que a mí me tiene totalmente enganchada, siempre desde el rigor y la sensibilidad a nivel profesional.

Es un impulso para intentar seguir creciendo, pero también un recordatorio de que aún queda muchísimo por hacer, por aprender y por seguir mejorando. Y, sobre todo, para seguir peleando en términos de igualdad y de visibilidad dentro del periodismo deportivo.

Como nueva jefa de Deportes en Televisión Canaria, ¿qué compromiso quieres asumir para dar más espacio y profundidad a las mujeres en el deporte?

Mi compromiso es firme: quiero integrar el deporte femenino en la agenda informativa de forma natural. Es algo que llevamos haciendo en Televisión Canaria desde hace muchos años, pero no quiero que sea algo puntual o secundario, sino que el deporte practicado por mujeres se integre igual que el que practican los hombres.

Quiero apostar por una cobertura constante, con contexto, con análisis y con presencia real en pantalla. También es clave diversificar las voces, incorporar más compañeras, más expertas, más protagonistas, y contar historias que conecten con la audiencia desde una perspectiva más amplia.

No se trata solo de decir que tal equipo ganó un título, sino de contar todo lo que hay detrás, las historias del sacrificio, el esfuerzo… No es solo dar minutos, sino dar minutos de valor.

Mirando tu recorrido en esta última década, ¿qué aprendizaje te llevas y cómo va a influir en tu forma de dirigir y contar el deporte?

Me llevo, sobre todo, la importancia de seguir escuchando y aprendiendo de quienes saben más que yo, de adaptarme y de no perder la curiosidad. El periodismo ha cambiado mucho en estos años y, personalmente, me ha enseñado a ser más flexible.

Eso influye en mi forma de dirigir, por apostar por equipos diversos, por nuevas narrativas y por una mirada más inclusiva. Al final, lo que quiero es reflejar la realidad del deporte actual, porque no estamos inventando nada, simplemente contando lo que ya está pasando.

¿Crees que el relato del deporte femenino ha evolucionado en los medios de comunicación en los últimos años?

Ha habido una evolución muy significativa. Hoy hay más presencia, más interés y todo es mucho más profesional en todos los ámbitos. Aun así, todavía existen desigualdades evidentes en términos de cobertura, de recursos y también en la forma de enfocarlo.

Estamos en un momento clave. Se ha avanzado mucho, pero ahora el reto es consolidar ese cambio y evitar que sea algo coyuntural. El deporte femenino no necesita ser tratado como una excepción, sino que es una parte esencial del panorama deportivo actual.