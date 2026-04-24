‘El Alpende’ descubre la historia de un árbol de esperanza que echó raíces en 1953

El programa de La Radio Canaria explora este sábado, a las 06:00 horas, una historia de raíces, comunidad y esperanza, y se adentra en la comunidad bahá’í en Canarias

La Radio Canaria ofrece este sábado 25 de abril, a partir de las 06:00 horas, una nueva entrega de ‘El Alpende’, el programa dirigido por Leny González que vuelve a poner el foco en las historias que construyen comunidad y ayudan a entender la identidad del Archipiélago.

En un territorio que históricamente ha sido cruce de caminos entre tres continentes, ‘El Alpende’ se reafirma como un espacio de encuentro y reflexión. En esta ocasión, el programa propone un recorrido que conecta pasado y presente a través de una semilla de convivencia plantada hace más de siete décadas y que hoy sigue creciendo en Canarias.

Un espacio para la convivencia y el bien común

El eje central del programa será la inauguración del nuevo Centro Administrativo e Institucional de la Comunidad Bahá’í de las Islas Canarias, ubicado en la calle Pilarillo Seco nº 3, en Las Palmas de Gran Canaria. Un lugar concebido no solo para la gestión interna, sino como punto de referencia abierto a la ciudadanía, orientado a la educación, la convivencia y el desarrollo social.

Para profundizar en este proyecto, Leny González entrevista a Daniel Expósito, director de la Oficina de Asuntos Públicos de la comunidad en Canarias, quien explica el alcance de esta iniciativa y su vocación de servicio al entorno. Durante la conversación, también se presenta la revista «Contribuyendo al avance de la familia humana», una publicación que recoge la trayectoria y el presente de la fe bahá’í en las Islas.

De 1953 al presente: memoria y raíces

El programa recupera además los orígenes de esta comunidad en Canarias, remontándose a 1953, cuando los primeros pioneros llegaron a las Islas impulsados por un ideal de unidad. Entre esas historias destaca la figura de Gertrude Eisenberg, conocida como “Trudy”, recordada por su cercanía, su hospitalidad y encuentros como el popular “té canario”, con el que tejió vínculos en distintos barrios de la capital grancanaria.

Un relato que muestra cómo una visión global encontró en Canarias un lugar donde arraigar y crecer.

Una cita con la ciudadanía en San Telmo

La emisión también avanzará detalles de la Jornada de Asociaciones Sociales «Construyendo Comunidad», que se celebrará el próximo 15 de mayo en el Parque San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria. Un encuentro abierto con talleres, actividades culturales y espacios de participación que pondrán en valor el trabajo colectivo por una sociedad más cohesionada.

Historias de vida para cerrar el programa

Como cierre, ‘El Alpende’ contará con la colaboración de Marlenis Castellanos, periodista y directora de la revista digital BienHallados: La Voz del Emigrante. En esta sección, se compartirán testimonios de personas migrantes en Canarias, abordando cuestiones como la salud, el bienestar emocional y la integración cultural.

Una mirada para entender Canarias como un espacio de convivencia donde cada historia suma.