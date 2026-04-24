La cinta explora la música de la galaxia y llega al TEA Tenerife Espacio de las Artes este viernes, a las 19:00 horas, conun encuentro con su director Juanma V. Betancort y el astrofísico John Beckman

El documental ‘La partitura del cosmos’, que ha contado con la participación de Televisión Canaria, llega al TEA Tenerife Espacio de las Artes con un pase especial este viernes 24 de abril, a las 19:00 horas, en el que el público tras explorar la conexión entre ciencia, música y universo mantendrá un encuentro con el director de la cinta Juanma Villar Betancort y el astrofísico John Beckman.

El científico ha sido una figura esencial en la investigación científica sobre ‘La música de las galaxias’ en el que se revela cómo los discos galácticos mantienen una conexión musical análoga a la de los instrumentos de una orquesta.

Tras exhibirse también en los Multicines Tenerife, el itinerario del filmeque finalizará en Lanzarote los próximos días 29 y 30 de abril con sendas proyecciones en la Sala Buñuel de El Almacén, en Arrecife.

‘La partitura del cosmos’ llega a la pantalla con una propuesta innovadora que fusiona divulgación científica y sensibilidad artística, con una producciónque invita al espectador a descubrir las armonías ocultas del universo. Plantea un viaje a través de conceptos como la vibración, la frecuencia y el orden natural, conectando disciplinas como la física, la astronomía y la música, a través de entrevistas con expertos, imágenes de gran impacto visual y una cuidada banda sonora con el objetivo de acercar el conocimiento científico al gran público de una manera accesible y emocionante.

La implicación de Televisión Canaria ha sido fundamental para el desarrollo y difusión del proyecto, apostando por una producción que pone en valor tanto el talento creativo como el interés por la ciencia dentro del ámbito audiovisual canario. Esta colaboración subraya la importancia de generar contenidos que trasciendan el entretenimiento y contribuyan al enriquecimiento cultural de la sociedad.

El estreno de ‘La partitura del cosmos’ marca un nuevo hito en la producción documental vinculada Archipiélago, posicionándose como una obra de referencia para los amantes de la ciencia, la música y el cine.