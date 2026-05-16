Por provincias, Las Palmas liderará la contratación con 26.090 contratos, seguida de Santa Cruz de Tenerife (24.375)

Canarias generará un total de 50.465 contratos durante la campaña de verano de 2026, lo que supone un incremento del 12,3% respecto al año anterior, cuando se firmaron 44.955, según datos hechos públicos este miércoles por Randstad.

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Por provincias, Las Palmas liderará la contratación con 26.090 contratos, seguida de Santa Cruz de Tenerife (24.375).

En conjunto, ambas provincias registrarán una evolución positiva durante esta campaña estival, impulsadas por el peso del turismo y la actividad vinculada a los meses de verano.

Niveles récord

La campaña veraniega de 2026 registrará niveles récord en España, ya que generará alrededor de 790.245 nuevos contratos, lo que supone un 12,2% más que el año anterior, cuando se rubricaron 704.435.

El informe de predicciones publicado este miércoles apunta a que la campaña de verano de 2026 marcará un nuevo récord de contratación con más de 790.000 contratos, superando ampliamente los registros prepandemia de 2019 (621.736).

Contratación estival

Desde 2014, cuando se firmaron algo más de 383.000 contratos, la contratación estival ha mantenido una trayectoria creciente con especial impulso en el periodo 2015-2019. La pandemia de 2020 supuso un fuerte retroceso, con una caída del 40% respecto al año anterior, hasta los 369.966 contratos.

Sin embargo, la recuperación fue rápida y sostenida: en 2021 se superaron los 528.000 contratos y en 2022 se registró una ligera moderación. A partir de 2023, con la reactivación económica y la estabilización tras la reforma laboral. Así es que, la tendencia ha sido claramente ascendente. En concreto, alcanzando en 2026 el volumen más alto de toda la serie histórica, según se explica en el informe.