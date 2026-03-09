Cambio de hora en Canarias: comienza el horario de verano

En la madrugada del domingo 29 de marzo los relojes se adelantarán una hora para dar paso al horario de verano
A finales de marzo, del sábado 28 al domingo 29 de marzo 2026, comenzará el horario de verano en España. Los relojes se adelantarán una hora, en Canarias a la 1:00 las agujas saltarán a las 2:00 horas.
Cada año el horario de verano comienza el último domingo de marzo. Este día dormiremos una hora menos. A partir de ese momento los días empezarán a ser más largos y las noches más cortas, ya que anochecerá más tarde.
La hora oficial española se adelantará sesenta minutos, por lo que ese domingo tendrá una duración oficial de veintitrés horas.
Real Decreto
Cada año, cuando se acerca esta fecha, se reanuda el debate sobre el cambio de horario. El gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto a la Unión Europea que 2026 sea el último año en que se cambie la hora. El presidente asegura que el cambio de hora dos veces al año afecta la salud y la calidad de vida.
La alternancia de horario en España se rige por el Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo. El artículo 5 de este Real Decreto dispone que cada cinco años se publicará un calendario con las fechas concretas del cambio de hora. Por ahora, 2026 es el último año con fecha programada.