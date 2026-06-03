La educación pública actúa como protectora de la infancia más vulnerable durante los meses del curso, pero cuando llega el verano, se agravan las diferencias que marca la economía de cada familia

El fin del curso escolar agrava la pobreza infantil entre los menores más vulnerables y mientras un millón de niños se queda sin beca comedor durante 80 días, casi la mitad del alumnado de entre 6 y 10 años de hogares con renta baja no puede acceder a campamentos ni se va de vacaciones y se quedarán solos en casa.

Canarias es una de las comunidades autónomas con más niños, niñas y adolescentes que no pueden irse una semana de vacaciones. Todas las regiones con esta tasa más alta coinciden con las que tienen rentas más bajas y más pobreza infantil.

Según el informe de la ONG Educo ‘Cuando el verano no sabe a vacaciones’ publicado este miércoles, la exclusión de campamentos y actividades extraescolares aumenta la brecha educativa entre los alumnos menos favorecidos socioeconómicamente.

ONG Educo ‘Cuando el verano no sabe a vacaciones’

Barrera económica

El coste económico supone una barrera para estas familias y casi 8 de cada 10 niños de familias de renta baja no asiste a actividades de verano que incluyan y aseguren su alimentación. Además alrededor de 120.000 niños y niñas de entre 6 y 10 años se quedarán solos en casa este verano.

La beca comedor que recibe casi un millón de niños en España deja de percibirse durante 80 días, denuncia Educo que recuerda que hay casi 1,3 millones de alumnos y alumnas que tampoco la han recibido durante el curso.

«Esto provoca que la calidad de su alimentación empeore considerablemente, ya que muchas familias con bajos ingresos se ven obligadas a sustituir alimentos más caros, como la carne o el pescado, por productos como pasta o ultraprocesados», señala la directora general de Educo, Pilar Orenes, que recuerda que en España, el 5,6 % de los menores de 18 años –casi 450.000 niños y adolescentes- no come carne, pollo o pescado dos días a la semana.

Sin derecho al ocio

El análisis de Educo añade que solo el 22,63 % de menores de entre 6 y 10 años con menos recursos participa en actividades de ocio en verano que incluyen al menos una comida al día y afirma que son edades en las que se construye su autoestima y confianza.

«No debería ser un lujo reservado para quien pueda pagarlas. Todos los niños y las niñas tendrían que poder disfrutarlas, especialmente aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad», incide Orenes al tiempo que pide a las administraciones garantizar actividades de verano durante 15 días de manera gratuita, con una comida.

Las comunidades autónomas con más niños, niñas y adolescentes que no pueden irse una semana de vacaciones coinciden con las que tienen rentas más bajas y más pobreza infantil (Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Melilla o Murcia).

«En verano, al no ir a la escuela, hay que comprar más comida, más fruta, más yogures, porque mis hijos están en casa», explica Leudymar a Educo, que es madre de un niño de 4 años y otro de 12, mientras que Mónica afirma: «No podemos pagar los campamentos de verano porque son carísimos».

Educo pide establecer mecanismos para que las becas se extiendan durante los periodos no lectivos como el verano e insiste en la necesidad de implantar el comedor universal y gratuito para todo el alumnado, sea cual sea su situación económica.

Garantizar el derecho al comedor escolar en secundaria, ampliando las becas y habilitando comedores o alternativas, en los institutos que no cuenten con espacio, o implantar una prestación universal por crianza de hasta 200 euros al mes, son otras de sus recomendaciones.