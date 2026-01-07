Las rebajas de enero crearán más de 7.000 contratos en Canarias

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se firmarán 3. 225 contratos y en la de Las Palmas de Gran Canaria está previsto 4.075 firmas

Las rebajas de enero generarán 7.300 contratos en Canarias. Un crecimiento de un 5% más que

en 2025. Estos datos han sido facilitados por la empresa Randstad.

Colas en los comercios por las rebajas y los cambios de nivel

Según esta previsión, esta campaña de rebajas traerá más contrataciones para la provincia de Santa Cruz de Tenerife con un crecimiento del 7,1% y 3. 225 firmas. Mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se alcanzarán los 4.075 contratos, un 3,3% más que en 2025.

Los datos generales indican un crecimiento en el número de contratos en un 2,5% en todo el país.

Mayor empleo en el sector del transporte

El informe de Randstad indica que será los sectores del transporte y la logística los que impulsen el mayor número de contratos. En total generarán 79. 760 contratos, representando el 55%, un 3,8% menos que el año pasado. Los comercios crearán un 11,7% más de contratos.

Los trabajos más demandados son los de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén, transportistas, dependientes y personal de atención al cliente.

Según el director regional de Trabajo Temporal de la zona Centro de Randstad, Juan Muñoz,

“Canarias afronta la campaña de rebajas con unas perspectivas claramente positivas, apoyadas en el dinamismo del comercio y en el peso del turismo», que impulsa también la actividad logística y de distribución. Esperamos un aumento de la contrata».

Por comunidades

En el conjunto del mercado laboral esta campaña generará un total de 143.495 contrataciones.

Canarias se coloca entre las comunidades autónomas con mayor crecimiento, por encima de la media nacional (+2,5%). La Comunitat Valenciana (+6,9%), La Rioja (+8,9%) o Castilla-La Mancha (+5,8%)

lideran el incremento relativo, mientras que Canarias se consolida como una de las autonomías donde más se refuerza el empleo vinculando rebajas, turismo y actividad comercial.



En términos absolutos, Cataluña (26.170), la Comunidad de Madrid (23.330) y Andalucía

(23.215) destacan como las regiones con mayor volumen de contratos, acumulando en

conjunto el 50,6% de todas las firmas previstas para esta campaña.

