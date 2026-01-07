Facua advierte de las trampas más frecuentes durante las rebajas

Avisan de las 15 trampas más frecuentes que pueden sufrir los consumidores y que se pueden denunciar ante las autoridades por ser ilegales

Facua avisa a los consumidores sobre las prácticas ilegales más utilizadas en el periodo de rebajas. EP.

Facua-Consumidores en Acción advierte de las 15 «tomaduras de pelo» más frecuentes rebajas. Los consumidores podrían denunciar este tipo de acciones ilegales ante las autoridades.

En un comunicado de la ong defensora de los derechos de los consumidores informa que los carteles que anuncian rebajas ocupan más espacio que los productos rebajados. Según la ley, al menos la mitad de los artículos tienen que tener descuentos para publicitar que una tienda está de rebajas.

Trampas frecuentes

Se puede dar el caso de que «cuando te dispones a instalar en casa la consola de videojuegos que has comprado, te das cuenta de que tiene dentro un disco. Te han vendido un producto usado que había devuelto el anterior comprador».

Según Facua, en algunos casos sucede que la ropa con los supuestos descuentos no se vendía antes de las rebajas. «Hay cadenas que fabrican o compran productos para comercializarlos exclusivamente durante esta temporada de descuentos. Obviamente, su precio no está rebajado, aunque se lo inventen en las etiquetas».

La ong advierte que para encontrar los productos rebajados «hay que pedir un mapa a la entrada del comercio». En este caso, indican que muchos establecimientos estiran el periodo de rebajas hasta dos meses aunque pongan pocos artículos con descuentos. Al mismo, tiempo han señalado que lo hacen porque saben que las autoridades solo realizan unas pocas inspecciones en los primeros días.

Producto defectuoso

Con respecto a un producto defectuoso, si se compra una camisa y le faltan botones, la tienda está obligada a admitir devoluciones, y si no, tenía que haber informado de la tara. El consumidor siempre tiene derecho a que se lo reparen o sustituyan por otro igual. En caso de que no se repare, deben devolver el dinero.

Facua ha avisado de que si en el establecimiento advierten de que el plazo de garantía para el electrodoméstico rebajado es de un año y no tres, aunque esa es la garantía de los objetos de segunda mano. Y también ha alertado de que no se admitan pagos con tarjeta en productos rebajados.

Ha señalado también que las rebajas «del 70 % se limitan a cinco o seis productos de toda la tienda», no existen y «la excusa esta vez es que tuvieron algún artículo con ese descuento cuando comenzaron», y ponen excusas para no haber quitado la publicidad.

Facua ha denunciado igualmente que «te advierten de que si devuelves un producto comprado durante las navidades no puedes volver a llevártelo con su precio rebajado», algo que prohíbe la ley, o que un pantalón que antes costaba 69,99 euros ahora se vende por solo 69,95. «La ley no impone el porcentaje de descuento mínimo que debe tener un producto para anunciarse como rebajado».

Otras cuestiones son que solo admiten devoluciones para productos no rebajados y que estos se colocan junto a los que sí lo están, «un truco para trasladarnos la sensación de que la zona de rebajas del establecimiento es mayor».

También puede ocurrir que un abrigo subió de precio justo una semana antes de las rebajas «para poder decir ahora que ha bajado muchísimo», pese a que por ley el precio antiguo que debe aparecer junto al rebajado no puede ser el más alto, sino el más bajo de todos los aplicados en los treinta días precedentes.