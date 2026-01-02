Los descuentos de hasta el 70% impulsan una campaña muy positiva de rebajas, con un aumento estimado de las ventas de hasta un 5% en los comercios

Aún sin haber finalizado la campaña navideña, numerosos comercios ya han colgado el cartel de rebajas en sus escaparates. Los descuentos, que en algunos casos alcanzan hasta el 70%, están dinamizando las compras y dejando un balance muy positivo para el sector comercial, que estima un incremento de las ventas de alrededor del 5% con respecto al año pasado.

Un paseo por las principales calles comerciales deja una imagen clara: grandes letreros anunciando ofertas y consumidores aprovechando los primeros descuentos. Desde la liberalización de los periodos de rebajas en 2012, los comerciantes constatan que estas campañas se adelantan cada vez más en el calendario.

Las rebajas llegan, además, en un momento clave para muchos consumidores, especialmente para aquellos que dejaron las compras para última hora. “Le agradezco la verdad, porque ya estamos en las últimas”, comenta una clienta tras salir de una tienda con productos rebajados. Otros compradores destacan que estas ofertas permiten “aprovechar un poquito las Navidades” y facilitan que más personas puedan adquirir algún artículo.

Las rebajas se adelantan y disparan las ventas del comercio. RTVC

Campaña con buenos resultados

Desde los establecimientos señalan que los descuentos iniciales rondan de media el 20% en productos como zapatillas, calzado o ropa, dentro de una campaña que ya venía registrando buenos resultados. Las previsiones apuntan a crecimientos que oscilan entre el 3% y el 6%, cifras que podrían mejorar en los próximos días, cuando se intensifique el flujo de compradores.

A este buen comportamiento de las ventas contribuyen también factores como el aumento del turismo y la bajada de las temperaturas, que están animando el consumo en un inicio de rebajas que confirma su peso como uno de los motores del comercio local.