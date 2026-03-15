Las quejas más frecuentes entre los consumidores

Quejas vinculadas a las comisiones abusivas de la banca, la subida de tarifas en la energía o las cancelaciones y el cobro de equipaje, entre las que más predominan

Informa: Redacción Informativos RTVC

Este domingo 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Una fecha señalada, cuyo objetivo es recordar que la defensa de la salud, la seguridad y los intereses económicos de las personas consumidoras, así como, el conocimiento de los derechos que le amparan, es una labor de todas las instituciones y organismos públicos.

Cabe destacar, que en cuanto a las quejas más frecuentes por parte de los consumidores, predominan las comisiones abusivas de la banca, la subida de tarifas en la energía, las cancelaciones y el cobro de equipaje en el transporte y la telefonía móvil.

Imagen archivo RTVC.

Origen de esta fecha

El 15 de marzo de 1962, el presidente Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos, enunció por vez primera en el mundo los derechos que les asistían a los ciudadanos en su condición de consumidores.

Por tanto, mencionado hecho fue el punto de partida para la protección de los derechos de los consumidores y los usuarios a nivel internacional. Así es que, se adoptó esta fecha para conmemorar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

Consumo responsable

La Agenda 2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas ha incluido entre sus objetivos, la producción y el consumo responsable. De esta forma, fomentando la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos. Además, de la reducción de residuos y el desperdicio de alimentos.