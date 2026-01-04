ES NOTICIA

Las compras de Reyes de última hora llenan las zonas comerciales de Canarias

RTVC

Muchas personas apuran las compras para ayudar a los Reyes Magos con sus encargos, llenando las zonas comerciales y las tiendas este 4 de enero para buscar el regalo perfecto

Diferentes zonas comerciales de Canarias viven este domingo un lleno absoluto en sus calles y comercios en el que es el último día de compras para los Reyes Magos.

Las compras de Reyes de última hora llenan las zonas comerciales de Canarias. RTVC.

Las calles de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, reflejan que aún quedan unos días para buscar esos regalos que faltan. Los más de 80 negocios de Arucas, en el norte de Gran Canaria, incentivan estas compras compras navideñas

La OCU estima un gasto medio de 370 euros tan solo en regalos.


