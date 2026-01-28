El afectado reconoció que su negativa se centra en la forma en la que se ha gestionado el proceso de realojo

El desalojo del residente del Centro de Mayores de La Dehesa, en La Palma, que se ha negado a la reubicación en otro recurso sociosanitario ha quedado paralizado, según confirmó el propio afectado este miércoles tras visitarle una comitiva formada por personal de Servicios Sociales de la corporación insular y un policía local.

Paralizan el desalojo del residente de La Dehesa que se negó a su reubicación. EFE/Luis G Morera

El residente, Juan Antonio Martín, de 80 años, explicó que en la jornada en la que se preveía su traslado acudieron a su habitación dos representantes del Cabildo y un agente de la Policía Local, que se limitaron a dejar constancia de su negativa a abandonar la estancia, sin que el desalojo llegara a materializarse.

Martín calificó el trato recibido como correcto y señaló que, tras esa actuación, la medida quedó en suspenso, y subrayó que su oposición no pretende frenar las obras ni impedir una actuación que beneficiará a personas que necesitan atención sociosanitaria, según reconoció a los medios.

Cambio por presiones

“Mi voluntad es también que la obra se haga”, afirmó el residente, aunque insistió en que no puede aceptar que se le responsabilice de su ejecución ni que se le exija renunciar a sus derechos como residente para facilitarla.

El afectado reiteró que su desacuerdo se centra en la forma en la que se ha gestionado el proceso de realojo ya que, a su juicio, el Cabildo palmero conocía con antelación que la reforma iba a acometerse y que en esas plantas residían unas 20 personas, por lo que considera que se podrían haber diseñado soluciones alternativas en condiciones “aceptables”.

En este sentido, Martín rechazó que el resto de residentes afectados aceptaran voluntariamente la reubicación, y afirmó que las personas trasladadas no se encuentran conformes con la pérdida de las condiciones de vida de las que disfrutaban, aunque hayan accedido al cambio tras presiones.

Condiciones de los residentes

Martín aseguró que ninguno de los residentes pretende mantener habitaciones de grandes dimensiones, pero sí exige que se respeten unos mínimos de intimidad y dignidad, como disponer de baño propio, espacio suficiente y posibilidad de conservar pertenencias personales básicas.

El residente sostuvo que no puede obligarse a una persona de 80 años a compartir habitación con un desconocido y defendió que existen alternativas intermedias que permitirían compatibilizar la ejecución de las obras con el respeto a los derechos de los usuarios.

Según el Cabildo de La Palma, las obras previstas en el Centro de La Dehesa permitirán habilitar 59 nuevas plazas sociosanitarias en un plazo de 11 meses, en una isla donde la administración insular cifra en más de 490 las personas en lista de espera para acceder a una plaza residencial.