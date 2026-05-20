‘Con Cúrcuma’ se adentra en GastroCanarias con un menú de sabor isleño

El programa de La Radio Canaria recorre este miércoles a las 21:00 horas las propuestas del Salón Gastronómico de Canarias

La Radio Canaria ofrece estemiércoles, a las 21:00 horas, una nueva entrega de ‘Con Cúrcuma’, el espacio gastronómico conducido por Francisco Belín. En esta ocasión, el programa dedicará gran parte de sus contenidos al Salón Gastronómico de Canarias, GastroCanarias, celebrado en el Recinto Ferial de Tenerife, con representación de todas las islas.

La emisión ofrecerá a la audiencia un variado un “salteado radiofónico”, para conocer la actualidad culinaria del Archipiélago de la mano de los lanzaroteños Germán Blanco, chef ejecutivo de Brisa Marina, y Dailos Perdomo, chef de Liken, junto al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancor, y el jefe de cocina del restaurante Casa Romántica, Aridani Alonso.

El recorrido gastronómico se enriquece con la participación del pastelero y chocolatero Alfredo Marrero, director creativo de Relieve Pastelería, que comparte una clase magistral sobre elaboraciones bajo cero con frutas exóticas, y del chef Pedro Nel Restrepo, director de Etéreo y marca La Relinda, quien repasa su reciente reconocimiento en el espacio ‘Degusta Santa Cruz’ y avanza su próximo viaje a Colombia para participar en unas jornadas culinarias en Cali junto a la chef Vicky Acosta.

Germán Blanco Aridani Alonso Pedro Nel Restrepo

Diálogo gastronómico

Más allá de los fogones, ‘Con Cúrcuma’ abre también la mirada hacia otros territorios. El periodista Juan Manuel Pardellas aporta claves sobre la riqueza cultural y gastronómica del continente africano, subrayando los vínculos y oportunidades que Canarias mantiene con su entorno más cercano.

La edición se completa con las aportaciones del chef Alberto Margallo (San Sebastián 57, Santa Cruz de Tenerife), que profundiza en el equilibrio entre mar y montaña, y de Antonio Rosales, editor de la revista ShowRoom, quien valora el desarrollo de iniciativas como ‘Paisajes al Plato’, con la participación de destacados cocineros del panorama nacional.

El programa reserva además un espacio para la tradición y la celebración con la Cofradía Gastronómica El Mantel. Su presidente, Javier Rodríguez, repasa los actos conmemorativos del 25 aniversario de este colectivo, que promueve la cultura de la buena mesa en Canarias.

Cofradía gastronómica El Mantel

Con esta edición, ‘Con Cúrcuma’ vuelve a poner en valor el sector gastronómico del Archipiélago como expresión de identidad y creatividad, conectando a la audiencia con el talento y los sabores que definen a Canarias.