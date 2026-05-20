‘Como en Casa’ recorre cinco propuestas gastronómicas entre Japón, México y la cocina canaria

El espacio de Televisión Canaria se emite de lunes a viernes a las 19:55 horas y visita esta semana establecimientos de Tenerife y La Palma

‘Como en Casa’, espacio presentado por Kiko Barroso y Catha González, de lunes a viernes a las 19:55 horas en Televisión Canaria, continúa sorprendiendo con sus propuestas. Esta semana el programa ha trazado una nueva ruta por cinco restaurantes con propuestas muy diversas entre sí. La cita más inmediata llega hoy desde Tenerife, donde el programa se desplazará para ofrecer un recorrido gastronómico que viaja de Japón a México, con parada obligada en Canarias.

Kiko y Catha, los presentadores del programa, viajan hoy, miércoles 20, hasta el barrio residencial de Acorán, en Santa Cruz de Tenerife, para visitar ‘Nana Sushi’, un pequeño restaurante convertido en referente de la cocina japonesa contemporánea en la isla. Ubicado en la calle Moreiba, este espacio de carácter íntimo cuenta con una pequeña terraza y un aforo reducido, una apuesta que refuerza su filosofía de cercanía y experiencia personalizada. Alejado del circuito turístico habitual, su entorno aporta tranquilidad y ha favorecido su crecimiento como una propuesta gastronómica de barrio con una marcada identidad propia.

La ruta continúa mañana, jueves 21, también en Tenerife, aunque con un cambio de registro. ‘Como en Casa’ hará parada en ‘Tlaxcallan by Herón Sedeño’, consolidado como una propuesta de alta cocina mexicana contemporánea alejada de los estereotipos habituales. Su impulsor, Herón Sedeño, defiende la riqueza culinaria de su país y destaca que todavía «hay mucho por descubrir sobre la diversidad de la cocina mexicana».

Desde Venezuela con sabor

La ruta semanal de ‘Como en Casa’ concluirá este viernes con la visita a ‘Auyama RealFood’, un refugio de comida saludable situado en la capital tinerfeña que, según las opiniones publicadas en su página web, ha logrado conquistar a sus comensales. Catha y Kiko invitarán a descubrir una propuesta gastronómica que apuesta por «una alimentación que nutre y cuida nuestro cuerpo y nuestra alma».

Catha González y Kiko Barroso, presentadores del programa ‘Como en Casa’ de Televisión Canaria

Helados y gastrobar

La semana comenzó el pasado lunes 18 con una visita a la heladería ‘Por Sabor’, en Tenerife, un pequeño referente del auténtico ‘gelato italiano’ en la isla. La ruta continuó el martes 19 en La Palma, donde el programa conoció la oferta culinaria del gastrobar ‘l Tendal’, un espacio que ofrece platos tradicionales de la cocina canaria con nuevos matices.

Cinco referencias para una nueva ruta de ‘Como en Casa’, que continúa con su misión de mostrar una gastronomía canaria capaz de unir recetas, memoria e identidad.