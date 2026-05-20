Dávila, sobre las críticas a la rotonda de Padre Anchieta: el trayecto se reduce un 10 % a los peatones

Rosa Dávila ha respondido a las críticas surgidas en redes sociales a la nueva rotonda de Padre Anchieta con los datos que aseguran que la puesta en marcha de esta infraestructura supone un 10 % de ahorro del trayecto para los peatones

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha asegurado este miércoles que los trayectos de los peatones que utilizan la nueva pasarela de la rotonda de Padre Anchieta se han reducido un 10 %, ha dicho «en relación a los memes y el cachondeo» que se ha generado en redes.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno insular, Dávila se ha referido así a vídeos humorísticos que han aparecido en redes comparando el paso de la pasarela con una carrera de fondo.

Pasarela de Padre Anchieta en La Laguna. Imagen Europa Press

Cifras

En este sentido, la presidenta insular ha señalado que las reducciones son «objetivas» y ha apuntado que, tras las primeras horas, la infraestructura está siendo «un éxito» a nivel peatonal y por parte de los vehículos que circulan, que ha cifrado en unos 41.000 a lo largo dl día.

«Hoy han transitado 41.000 vehículos y no se ha constatado a ninguna de las horas ningún tipo de retención», ha aseverado Dávila. En cualquier caso, ha dicho que necesitan más datos durante más tiempo para conocer con más precisión los efectos reales sobre el tráfico.

Según Dávila, tras estos primeros días «se ha constatado esa mayor fluidez en la circulación en el entorno y en los accesos de la TF-5, que perciben trayectos más continuos y reducción de las retenciones habituales en este enclave», y que va en la línea de reducir en un 20 % los tiempos de trayecto.

«Los usuarios ya notan una circulación más fluida, pero para tener datos más certeros hay que dejar pasar un par de semanas para ir obteniendo datos objetivos y mediciones reales que permitan evaluar el impacto de la puesta en funcionamiento de la pasarela sobre la movilidad y los tiempos de desplazamiento», ha concluido la presidenta insular.