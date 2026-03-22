InicioNoticias

Trasladados al Hospital un menor y su madre del cayuco que arribó este sábado al sur de Tenerife

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El Cecoes detalló que el menor presentó un pronóstico leve en el momento inicial de la asistencia

Dos personas migrantes, un menor de edad y su madre, han sido trasladados al Hospital tras arribar este sábado un cayuco con 108 personas a bordo al puerto de Los Cristianos, en Arona, en la isla de Tenerife.

El Cecoes detalló que el menor presentó un pronóstico leve en el momento inicial de la asistencia
Imagen archivo RTVC.

Así lo ha informado este domingo el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario. También ha detallado que el menor presentó un pronóstico leve en el momento inicial de la asistencia.

Desarrollo de los hechos

A las 13.44 horas, y tras la llamada donde se alertaba desde tierra, el Cecoes 112 Canarias contactó con el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife. Por tanto, se movilizó a la salvamar Alpheratz mientras el SIVE de la Guardia Civil actualizaba su posición.

Próximos a la embarcación, la Salvamar avistó al cayuco, procediendo a acompañarlo hasta el puerto de Los Cristianos.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Patty Mills firma el mejor debut de un jugador del Canarias en este siglo

Noche tranquila en las islas con posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada | Minuto a minuto

Dreamland Gran Canaria vs CB Breogán | J23 Liga Endesa 25-26

CD Colonia Moscardó vs Las Palmas Atlético | J28 Segunda Federación 25-26

DUX Logroño vs Costa Adeje Tenerife | J23 Liga F 25-26