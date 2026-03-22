El Cecoes detalló que el menor presentó un pronóstico leve en el momento inicial de la asistencia

Dos personas migrantes, un menor de edad y su madre, han sido trasladados al Hospital tras arribar este sábado un cayuco con 108 personas a bordo al puerto de Los Cristianos, en Arona, en la isla de Tenerife.

Imagen archivo RTVC.

Así lo ha informado este domingo el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario. También ha detallado que el menor presentó un pronóstico leve en el momento inicial de la asistencia.

Desarrollo de los hechos

A las 13.44 horas, y tras la llamada donde se alertaba desde tierra, el Cecoes 112 Canarias contactó con el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife. Por tanto, se movilizó a la salvamar Alpheratz mientras el SIVE de la Guardia Civil actualizaba su posición.

Próximos a la embarcación, la Salvamar avistó al cayuco, procediendo a acompañarlo hasta el puerto de Los Cristianos.