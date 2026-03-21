Un cayuco con 60 migrantes llega a Tenerife en plena borrasca

La embarcación arribó en el puerto de Los Cristianos con la ayuda de la salvamar Alpheratz

Un cayuco con 60 migrantes subsaharianos a bordo llegó este sábado a la localidad tinerfeña de Los Cristianos en plena borrasca Therese, según informaron fuentes de los equipos de emergencia.

Un cayuco con 60 migrantes llega a Los Cristianos en plena borrasca. Imagen de EFE

La embarcación arribó a puerto mientras está decretada la alerta en Canarias por fenómenos costeros adversos y el aviso de olas de hasta cuatro metros, así como intensos vientos y precipitaciones.

Confirmación y desembarque posterior

Según informó a EFE un portavoz de Salvamento Marítimo, a las 13:44 horas la sociedad estatal recibió una llamada del 112 en la que se informaba del avistamiento de un posible cayuco al sur de la isla, según afirmaba un ciudadano que alertó desde tierra.

Controladores del centro movilizaron a la salvamar Alpheratz y recibieron confirmación por parte de la Guardia Civil, que veía el cayuco en las cámaras del SIVE y actualizaron su posición.

Finalmente, tras avistar el cayuco, la salvamar Alpheratz lo acompañó hasta el puerto de Los Cristanos, donde colaboró en su desembarque y donde les esperaban los equipos de emergencias para su atención.