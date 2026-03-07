Hasta el lugar acudieron agentes policiales y recursos sanitarios, que practicaron maniobras de reanimación a la bebé

La Autoridad Judicial de Guardia en Las Palmas de Gran Canaria ha prorrogado hasta el lunes, 9 de marzo, la detención judicial de la mujer que fue arrestada en la noche del pasado miércoles por su posible implicación en la muerte de su bebé de unos 20 meses después de que fuera localizada deambulando por el barrio de San Cristóbal con la menor inerte en brazos.

Imagen archivo RTVC.

Así lo ha informado este sábado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que agrega que la investigación prosigue bajo secreto de sumario.

Policía Nacional

Los hechos tuvieron lugar a última hora del pasado miércoles, 4 de marzo, cuando varias personas observaron a la mujer por el barrio marinero con el bebé inerte y llamaron a las autoridades, según ha explicado la Policía Nacional.

Hasta el lugar acudieron agentes policiales y recursos sanitarios, que practicaron maniobras de reanimación a la bebé y la trasladaron hasta el Hospital Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria, donde finalmente se confirmó el fallecimiento.

Causas de la muerte

Se inició entonces una investigación cuya competencia asumió el Juzgado de Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria para esclarecer lo sucedido y las causas de la muerte de la pequeña.