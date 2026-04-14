Vecinos y comerciantes denuncian el auge de competiciones nocturnas organizadas por redes sociales que provocan accidentes y perturban la actividad de los negocios

Los empresarios y residentes del Polígono industrial Díaz Casanova, en Las Palmas de Gran Canaria, exigen al Ayuntamiento medidas contundentes para prohibir las carreras ilegales de coches que ocurren cada fin de semana. Esta problemática persiste desde hace tiempo y los participantes utilizan las redes sociales como principal herramienta de convocatoria para eludir la vigilancia policial.

RTVC

La organización de estos eventos demuestra una planificación meticulosa, como ocurrió a finales de marzo cuando anunciaron una carrera para el 11 de abril. Los administradores de una cuenta con más de 2.800 seguidores, donde se llegan a publicar vídeos de las competiciones, desvelan la ubicación exacta apenas dos horas antes de la cita para evitar filtraciones.

Peligro nocturno

Los empresarios de la zona, especialmente aquellos con negocios nocturnos como locales de conciertos, afirman que llevan un año denunciando esta situación sin obtener una respuesta definitiva por parte de las autoridades.

El conflicto afecta de manera directa a servicios sensibles de la zona, ya que un tanatorio se ubica justo en el centro neurálgico donde los vehículos alcanzan sus mayores velocidades. Los testigos directos de estas maniobras temerarias confirman que han presenciado diversos accidentes, lo que aumenta la sensación de inseguridad y el riesgo para quienes transitan por el polígono durante la noche.

Los afectados piden al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que tome medidas inmediatas. La última intervención de las fuerzas de seguridad en este escenario concluyó con un total de 8 denuncias interpuestas a varios participantes de la competición.