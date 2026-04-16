El detenido amenazó a un agente con un fusil de pesca submarina después de un incidente cuando su expareja acudió a la vivienda para recoger al menor

Información ofrecida por la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 39 años como presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar y atentado a un agente de la autoridad, tras protagonizar un grave incidente en su domicilio en presencia de su hijo menor de edad. El episodio, marcado por la violencia y el consumo de sustancias estupefacientes, obligó a activar un dispositivo policial y un protocolo de negociación ante la peligrosidad de la situación.

Los hechos se desencadenaron en la madrugada del pasado 7 de abril, cuando la expareja del detenido acudió a la vivienda para recoger al menor. Según las investigaciones, el hombre llevaba desde el día anterior consumiendo pastillas y mantenía una actitud violenta y amenazadora. Al percatarse de que no estaba en condiciones de hacerse cargo del niño, la mujer trató de llevárselo, momento en el que el individuo reaccionó de forma hostil.

Agentes de la Policía Nacional. Imagen de recurso Policía Nacional

A la llegada de los agentes comisionados por la Sala CIMACC 091, el sospechoso esgrimió un fusil de pesca submarina contra uno de los policías y exhibió cuchillos de grandes dimensiones, elevando la tensión del operativo. Tras una intervención inicial, los actuantes lograron poner a salvo a la mujer, al menor y a otro familiar que se encontraba en el interior del inmueble.

Atrincheramiento y lanzamientos de objetos

Ante la negativa del hombre a deponer su actitud, el individuo se atrincheró y trepó hasta la azotea del edificio, donde amenazó con saltar al vacío si la Policía no se retiraba. Durante el episodio, llegó a fracturar parte de la fachada para lanzar piedras de hormigón contra los agentes que custodiaban el perímetro.

Dada la peligrosidad del incidente, se activó el protocolo de negociación policial y se desplegó un dispositivo para controlar los puntos de riesgo. Finalmente, los agentes lograron interceptar al individuo en las inmediaciones cuando intentaba huir por otra puerta del edificio, procediendo a su detención inmediata.

La intervención permitió salvaguardar la integridad de todas las personas implicadas, especialmente la del menor. El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.