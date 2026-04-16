El detenido amenazó a un agente con un fusil de pesca submarina después de un incidente cuando su expareja acudió a la vivienda para recoger al menor
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 39 años como presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar y atentado a un agente de la autoridad, tras protagonizar un grave incidente en su domicilio en presencia de su hijo menor de edad. El episodio, marcado por la violencia y el consumo de sustancias estupefacientes, obligó a activar un dispositivo policial y un protocolo de negociación ante la peligrosidad de la situación.
Los hechos se desencadenaron en la madrugada del pasado 7 de abril, cuando la expareja del detenido acudió a la vivienda para recoger al menor. Según las investigaciones, el hombre llevaba desde el día anterior consumiendo pastillas y mantenía una actitud violenta y amenazadora. Al percatarse de que no estaba en condiciones de hacerse cargo del niño, la mujer trató de llevárselo, momento en el que el individuo reaccionó de forma hostil.
A la llegada de los agentes comisionados por la Sala CIMACC 091, el sospechoso esgrimió un fusil de pesca submarina contra uno de los policías y exhibió cuchillos de grandes dimensiones, elevando la tensión del operativo. Tras una intervención inicial, los actuantes lograron poner a salvo a la mujer, al menor y a otro familiar que se encontraba en el interior del inmueble.
Atrincheramiento y lanzamientos de objetos
Ante la negativa del hombre a deponer su actitud, el individuo se atrincheró y trepó hasta la azotea del edificio, donde amenazó con saltar al vacío si la Policía no se retiraba. Durante el episodio, llegó a fracturar parte de la fachada para lanzar piedras de hormigón contra los agentes que custodiaban el perímetro.
Dada la peligrosidad del incidente, se activó el protocolo de negociación policial y se desplegó un dispositivo para controlar los puntos de riesgo. Finalmente, los agentes lograron interceptar al individuo en las inmediaciones cuando intentaba huir por otra puerta del edificio, procediendo a su detención inmediata.
La intervención permitió salvaguardar la integridad de todas las personas implicadas, especialmente la del menor. El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.