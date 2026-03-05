La mujer detenida está acusada de matar presuntamente a su bebé ahogándola en el mar en el barrio capitalino de San Cristóbal

Barrio Marinero de San Cristóbal, Las Palmas de Gran Canaria. Imagen Turismo Gran Canaria

Una mujer ha sido detenida en Las Palmas de Gran Canaria acusada de matar presuntamente a su bebé de año y medio, a la que podría haber ahogado en el mar en el barrio marinero de San Cristóbal, han informado este jueves fuentes de la investigación.

La detención se produjo hacia las 22:00 horas de este martes, después de que vecinos de la zona alertasen de que una mujer deambulaba con un bebé mojado en brazos y con síntomas de ahogamiento.

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, intentaron reanimar a la niña y avisaron a los servicios sanitarios de emergencia.

La menor fue trasladada al Hospital Insular Materno Infantil de la capital grancanaria, donde falleció.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria se ha hecho cargo del caso, que investiga las circunstancias de lo sucedido, y ha decretado el secreto de sumario.