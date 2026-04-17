Los ahora detenidos trasladaron a 43 inmigrantes en una embarcación precaria desde el continente africano hasta Fuerteventura

Imagen de archivo de una zodiac interceptada en aguas canarias.

La Policía Nacional de Puerto del Rosario, ha detenido a tres individuos como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En su modalidad de favorecimiento de la inmigración ilegal con grave riesgo para la vida de las personas.

La investigación se inició el día 05 de abril de 2026, tras el rescate por parte de Salvamento Marítimo de una embarcación neumática a la deriva con varios inmigrantes a bordo, en aguas próximas a la isla de Fuerteventura.

Las gestiones practicadas permitieron determinar que la embarcación había partido el día 04 de abril de 2026 desde África, con un total de 43 inmigrantes a bordo. Fueron transportados en una travesía nocturna de alto riesgo hasta territorio español.

Investigación

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes constataron la existencia de una estructura organizada integrada por los tres detenidos. Actuaban de forma coordinada y con funciones claramente diferenciadas. Uno de ellos se encargaba del pilotaje de la embarcación, otro de la navegación mediante dispositivos de geolocalización y control de los ocupantes. Y un tercero de la custodia del combustible y repostaje del motor.

La embarcación utilizada, una zodiac de aproximadamente siete metros de eslora, carecía de cualquier tipo de medida de seguridad o equipamiento obligatorio. Tales como sistemas de iluminación, medios de comunicación o chalecos salvavidas. Asimismo, la misma se encontraba gravemente sobrecargada, superando ampliamente su capacidad, lo que generaba una situación de hacinamiento extremo.

La travesía se desarrolló en condiciones especialmente peligrosas, sin visibilidad, sin agua ni alimentos y expuestos a condiciones meteorológicas adversas, lo que provocó situaciones de hipotermia y deshidratación entre los ocupantes. Además, durante la navegación, la embarcación comenzó a hacer agua, viéndose los propios inmigrantes obligados a achicar de forma ininterrumpida durante más de ocho horas para evitar su hundimiento.

La actuación policial, sustentada en declaraciones testificales y pruebas audiovisuales, culminó con la detención de los tres investigados el día 09 de abril de 2026 en Puerto del Rosario. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, decretándose su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.