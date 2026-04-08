La delegación insular promueve acuerdos en innovación y turismo aprovechando la nueva conexión aérea directa con Santander

Lanzarote inició esta semana una misión comercial en Cantabria para fortalecer lazos institucionales y económicos. El presidente insular, Oswaldo Betancort, lideró la expedición junto a representantes empresariales y turísticos durante los días 6 y 7 de abril. Esta iniciativa busca aprovechar la nueva ruta aérea de Binter para generar oportunidades reales en el tejido productivo local.

El Cabildo de Lanzarote impulsa alianzas estratégicas en Cantabria / Cabildo de Lanzarote

La nueva ruta aérea con Santander facilita un modelo de desarrollo mucho más equilibrado. El Cabildo apuesta por posicionar a la isla en el mapa de las grandes alianzas nacionales. Esta conexión directa abre vías de colaboración estables entre ambos territorios estratégicos.

Además, el acuerdo impulsa sectores clave como la innovación y el crecimiento empresarial sostenible. Las autoridades buscan transformar la conectividad aérea en beneficios económicos tangibles para las empresas. La delegación identifica sinergias que permitirán diversificar la economía de las islas.

Estrategia turística bidireccional

Lanzarote y Cantabria funcionan como destinos complementarios con flujos de visitantes en distintas estaciones. El mercado cántabro viaja a la isla en invierno y los canarios visitan el norte en verano. Esta estrategia busca atraer a un perfil de visitante con mayor valor añadido.

Por otro lado, los expertos trabajan en la creación de productos turísticos conjuntos muy competitivos. El plan incluye acciones de co-marketing y el desarrollo de experiencias compartidas de calidad. El objetivo final pretende desestacionalizar la llegada de viajeros durante todo el año.

Sectores estratégicos y sinergias

La agenda oficial incluyó reuniones con el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. Los encuentros priorizaron la economía azul, la gastronomía y el turismo sostenible de las regiones. También destacaron el potencial del turismo deportivo, especialmente en las modalidades de golf y náutica.

Asimismo, la Cámara de Comercio de Lanzarote colabora activamente en la identificación de nuevos mercados. La Federación Cántabra de Golf participó en las mesas de trabajo para generar productos específicos. Ambas instituciones mantienen un marco de colaboración estable para fortalecer el futuro empresarial.