Arguineguín protagoniza la ruta semanal de ‘Como en Casa’

El gastronómico de Televisión Canaria, que se emite a las 19:40 horas visitará, hoy lunes 15 y mañana martes 16, establecimientos del municipio grancanario que fue parada clave del Papa León XIV en su visita a Canarias

Hasta Arguineguín se trasladará ‘Como en Casa‘ este lunes y martes para emitir en Televisión Canaria, entre las 19:40 horas y las 20:30 horas, un itinerario gastronómico por este municipio del sur de Gran Canaria, uno de los puntos clave en la reciente visita del papa León XIV al Archipiélago.

De la mano de sus presentadores, Kiko Barroso y Catha González, conoceremos las historias personales, los sabores y las propuestas gastronómicas que esconden algunos establecimientos que están aportando su granito de arena en la historia gastronómica reciente de este municipio al sur de Gran Canaria.

La semana arrancará este lunes, 15 de junio, en la ‘Heladería El Tucán‘ situada junto a la playa de Las Marañuelas, en Arguineguín, Gran Canaria. En apenas cuatro años, este proyecto, impulsado por los sicilianos Davide Grillo y Ángela Dantonio, se ha convertido en uno de los fenómenos gastronómicos más comentados del sur de la Isla gracias a una propuesta artesanal «donde conviven ingredientes locales, técnicas italianas y una obsesión absoluta por el detalle», tal y como explican ambos.

Kiko Barroso (Izq) y Catha González (Dcha.), junto al equipo de la Heladería Tucan en Arguineguín, Gran Canaria

Kiko y Catha descubrirán cómo este establecimiento, que hasta hace unos pocos años albergaba una cafetería, ha terminado por convertirse en una heladería de referencia donde se elabora un refrescante sorbete de fresa y una contundente ‘crumble cookie’de pistacho, a día de hoy reconocidos como sabores emblemáticos en buena parte de la costa del suroeste de la Isla. De ello charlarán los presentadores con Quiara Sánchez, imagen del local y pieza fundamental en la evolución del negocio.

En Arguineguín continuará ‘Como en Casa’ el martes 16 de junio. El programa se trasladará de nuevo a esta localidad para conocer ‘B-One Costa Alegre‘, uno de los espacios gastronómicos más ambiciosos de Mogán. Ubicado literalmente sobre el océano, en el paseo marítimo de La Lajilla, este ‘beach club-restaurante-lounge’ combina cocina mediterránea, diseño contemporáneo y una experiencia sensorial que lo ha propiciado convertirse en uno de los puntos de encuentro imprescindible en el sur grancanario.

‘B-One Costa Alegre’, ubicado en Arguineguín, es uno de los referentes actuales de la restauración en el suroeste grancanario

Detrás del proyecto se encuentran Michele Bortoluzzi y Andrea Funari, empresarios italianos que lograron transformar una marca nacida frente al puerto de Barcelona en un fenómeno gastronómico consolidado también en Canarias. Durante la visita, Kiko y Catha prepararán un entrante de mozzarella y tomate y un plato de pescado inspirado en la filosofía mediterránea que define la identidad de B-ONE.

Recetas con Historia

Del suroeste grancanario al noreste tinerfeño, ‘Como en Casa’ se desplazará el miércoles 17 al casco histórico de Guía de Isora, Tenerife, para descubrir la tasca ‘Los Cinco Sentidos‘, un restaurante levantado en el interior de una antigua casa canaria de más de dos siglos de historia. Al frente del proyecto se encuentra Juan Sanabria, cocinero autodidacto y antiguo responsable de eventos y ‘catering’ en el sur de la Isla. Un buen día decidió transformar este inmueble histórico en un espacio donde la gastronomía se vive como experiencia completa. «Lejos de artificios innecesarios y apostando por una cocina honesta y emocional», asegura Sanabria.

Kiko y Catha elaborarán, contando con la maestría de Juan Sanabria, una ensalada de atún marinado con puré de manzana y yogur agrio y un tradicional bacalao encebollado con papas arrugadas. Dos platos que resumen a la perfección la filosofía del restaurante basada en la memoria, el producto y la sencillez.

De nuevo en Tenerife, el jueves 18 de junio le tocará el turno a ‘El Point Grill Burger’, en Santa Cruz. Este establecimiento abrió sus puertas en 2023 impulsado por Vincenzo González, un emprendedor venezolano que llegó a Canarias hace ocho años con el objetivo de crear su propio negocio gastronómico. Inspirado en la popular «calle del hambre» de Venezuela, el local apuesta por hamburguesas ‘gourmet’ elaboradas con ingredientes de calidad y una propuesta que busca sorprender al cliente. Junto al jefe de cocina, Edward Moreno, también venezolano y con experiencia culinaria en países como Perú, los presentadores de ‘Como en Casa’ elaborarán dos de las creaciones representativas del local como son la Hamburguesa Golden Bite y la Hamburguesa Tártara, reflejo de una cocina que combina innovación y sabor.

Desconexión en Telde

Llega el fin de semana y de vuelta a Gran Canaria ‘Como en Casa’ visita la localidad de Telde. El viernes 19 de junio, el programa conocerá ‘Oasis Chill Out’, espacio singular creado por Joanna Montesdeoca que ha logrado convertirse en un referente del ocio alternativo en el municipio. «La idea es que fuera un refugio urbano donde convivieran gastronomía, música y bienestar», adelanta Montesdeoca. El establecimiento apuesta por una cocina casera y creativa basada en productos vegetales y elaboraciones artesanales. En un ambiente marcado por la filosofía ‘chill out’ conoceremos una receta de aprovechamiento que tiene como punto de partida una bebida vegetal de anacardo que, junto a otros ingredientes, da como resultado una sobrasada vegana y un dulce inspirado en los conocidos bombones Ferrero. «Se comprueba así que la cocina saludable también puede ser sorprendente y estar llena de sabor», sentencia Joanna Montesdeoca.

Catha González y Kiko Barroso, presentan el gastronómico viajero de Televisión Canaria

‘Como en Casa’ vuelve a demostrar que detrás de cada receta existe una historia humana que merece ser contada. Una ruta gastronómica por las Islas y proyectos que ponen el acento en quienes los impulsan.