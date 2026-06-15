La fórmula pretende aumentar la oferta de vivienda, mejorar la productividad del sector y avanzar en la sostenibilidad

Canarias impulsa la construcción industrializada para aumentar la oferta de vivienda. Efe

Las patronales de la construcción de las dos provincias canarias y el Gobierno regional han suscrito este lunes un protocolo para impulsar la construcción industrializada en las islas Una fórmula que consideran clave para aumentar la oferta de vivienda, mejorar la productividad del sector y avanzar en la sostenibilidad.

El convenio contempla así la creación de dos Oficinas Técnicas de Construcción Industrializada, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, con una dotación de 200.000 euros para cada asociación.

Entre sus funciones figuran el asesoramiento técnico a empresas, profesionales y administraciones públicas; la elaboración de guías y procedimientos técnicos; el impulso a la innovación y a la transferencia tecnológica; la organización de acciones formativas; el apoyo a la normalización y certificación de sistemas industrializados; y la asistencia en la tramitación administrativa de proyectos.

Además, realizarán labores de seguimiento de proyectos piloto, elaboración de informes de buenas prácticas, actualización de procedimientos y coordinación con la Fundación Laboral de la Construcción, la Dirección General de Industria y otras administraciones públicas.

Según el convenio, la puesta en marcha de estas oficinas busca contribuir a la reducción de plazos y costes de ejecución de las obras, mejorar la calidad y la seguridad laboral, favorecer la sostenibilidad ambiental, potenciar la formación especializada y facilitar la modernización de las empresas del sector.

La construcción industrializada para afrontar la crisis habitacional

Durante el acto de presentación del convenio, la presidenta de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Olga Sanfiel, ha afirmado que la construcción industrializada, cuyos elementos principales se fabrican en una fábrica o planta industrial y después se transportan al solar para su montaje final, forma parte de las soluciones necesarias para afrontar la actual emergencia habitacional.

Además ha señalado que ya existen empresas canarias que han comenzado a desarrollar proyectos mediante esta metodología de construcción.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, María Salud Gil, ha defendido que el sector ha experimentado en los últimos años una importante transformación digital que ha permitido alcanzar un grado de madurez suficiente para afrontar ahora el reto de la industrialización.

Gil ha explicado que durante ese proceso se han desarrollado planes individualizados para empresas. Oficinas técnicas de digitalización y espacios de innovación destinados a incorporar talento joven y nuevas tecnologías al sector. Según ha indicado, el proyecto presentado este lunes busca desarrollar procesos constructivos más eficientes y eficaces. Mediante la construcción industrializada y la digitalización avanzada de los sistemas de producción.

Normativa estatal

Ha pedido también que la futura normativa estatal sobre construcción industrializada tenga en cuenta las singularidades de Canarias. Y los condicionantes logísticos derivados de la insularidad.

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos de Canarias, Manuel Domínguez, ha aseverado que el convenio forma parte de la estrategia industrial del Ejecutivo autonómico. Y pretende acelerar la implantación de la construcción industrializada en las islas.

Domínguez ha resaltado la importancia de la colaboración público-privada para alcanzar este objetivo. Y ha sostenido que la digitalización constituye una herramienta esencial para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas canarias.

El vicepresidente ha indicado además que la formación y la disponibilidad de mano de obra cualificada serán elementos fundamentales para garantizar el éxito del proceso. Según ha detallado, el acuerdo contempla la creación de oficinas de construcción industrializada. Destinadas a acompañar a las empresas interesadas en incorporarse a este modelo productivo y facilitar su implantación.

A su juicio, la industrialización de la construcción permitirá incrementar la oferta de vivienda, reducir los tiempos de ejecución, mejorar la sostenibilidad de los procesos y favorecer la incorporación de jóvenes al sector. Domínguez ha agregado que el Gobierno trabaja en proyectos piloto de vivienda industrializada en distintos municipios del archipiélago. Entre ellos el de Ingenio, en Gran Canaria, en colaboración con las administraciones locales.

El vicepresidente ha opinado que los problemas de acceso a la vivienda tienen consecuencias directas sobre la emancipación de los jóvenes. Y sobre la capacidad de distintos sectores económicos para encontrar trabajadores. Por lo que consideró necesario impulsar nuevas fórmulas constructivas y avanzar en medidas legislativas que faciliten su desarrollo.

Asimismo, ha defendido que la construcción industrializada puede convertirse en una herramienta para construir vivienda. Hacerlo en menos tiempo, de manera más sostenible y con mayor capacidad de respuesta a las necesidades actuales de Canarias.