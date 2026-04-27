Alpidio Armas (PSOE) pretende agotar el mandato; la oposición le pide una cuestión de confianza

El Cabildo de El Hierro ha celebrado este lunes su sesión anual de política insular

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas (PSOE), ha reiterado este lunes su voluntad de agotar el actual mandato pese a estar en minoría y ha vuelto a retar a los grupos de la oposición a presentar una moción de censura, a lo que estos han contestado invitándole a una cuestión de confianza.

Lo ha hecho en la sesión anual de política insular, en la que Agrupación Herreña Independiente (AHI) y Asamblea Herreña (AH) le han recriminado su falta de negociación y de acuerdo para gobernar la institución.

AHI pide una cuestión de confianza

Javier Armas (AHI) le ha advertido de que si pretende seguir gobernando «tendrá que acordar con la oposición, porque nosotros tenemos la mayoría”, ha dicho, y le ha invitado a someterse a una cuestión de confianza.

«Tengo intención de llegar hasta el final de la legislatura. Presenten una moción de censura o continúen alineándose con el partido de Cabrera para tumbar las iniciativas del gobierno”, ha respondido le replicado Alpidio Armas.

AH critica una situación de ‘parálisis general en la institución insular’

Previamente, David Cabrera, portavoz de Asamblea Herreña (AH), había criticado lo que considera una situación de parálisis general en la institución insular, derivada de la falta de gestión del actual grupo de gobierno, “que es incapaz de llegar a acuerdos”.

Cabrera ha citado como ejemplos la ausencia de proyectos para fijar población y la paralización de obras y servicios «vitales», y ha invitado al presidente a anticiparse a situaciones como las derivadas del conflicto en Oriente Medio.

En materia educativa, Cabrera ha pedido la declaración de interés insular para la construcción de infraestructuras educativas en la Hoya del Juez, en Valverde.

Pero más allá de proyectos concretos, ha criticado el talante del presidente insular y la situación actual del Cabildo que ha calificado de “ordeno y mando”.

El portavoz de Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Armas, ha censurado el desgaste del gobierno insular, “el de ahora y el de antes”, después de la moción de censura contra su formación, “algo antinatural” desde su punto de vista y que “no ha servido para los herreños”.

Armas ha acusado al actual grupo de gobierno de no tener una hoja de ruta clara, a resultas de lo cual «la gente tiene un sentimiento de hastío de los que actualmente gobiernan este Cabildo».

«No se ha avanzado nada, hemos retrocedido como isla; El Hierro está peor que hace un año», ha proclamado Javier Armas, quien al igual que David Cabrera ha recriminado al presidente sus «faltas de respeto» al resto de consejeros.

Armas reprueba el rechazo de AHI y AH a la modificación de crédito

En su turno de palabra, el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha reprobado el rechazo de AHI y AH a la modificación de crédito por 18 millones de euros debatida en el pasado pleno.

«Teníamos un acuerdo y ustedes lo han incumplido y ahora serán los responsables de que algunas cosas no salgan adelante; eso tendrán que explicarlo ustedes», ha señalado Alpidio Armas.

«Soy arriesgado pero no un inconsciente. No voy a traer al pleno la incorporación de 18 millones sin tenerlo claro. Yo pensé que estaba todo hablado», ha añadido el presidente insular.

Por lo demás, ha asegurado que no le ha faltado el respeto a nadie; «otra cosa es cómo se responda algunas veces», ha matizado, y ha pedido disculpas por si alguien se ha sentido ofendido.

Intento de llegar a acuerdos con la oposición

Armas ha anunciado que próximamente llamará a la oposición para acordar una serie de «cuestiones imprescindibles para la gobernanza de la isla», para intentar llegar a acuerdos y consensos necesarios para su aprobación.

El consejero de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal, Amado Carballo (Izquierda Unida-Reunir Canarias), ha avanzado que su departamento trabaja en un plan de diagnóstico de vivienda y promoción de vivienda pública.

Ha detallado que está trabajando con el Gobierno de Canarias en un plan para alquiler accesible y paralelamente en un plan de rehabilitación de viviendas para personas vulnerables.

El consejero de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deportes del Cabildo de El Hierro, Rubén Armiche (Partido Popular), ha explicado que su reciente incorporación al grupo de gobierno tiene el objetivo de sumar y apostar por el desarrollo socioeconómico de la isla.

Y también para dar continuidad a los proyectos puestos en marcha por la anterior administración «pero poniendo el foco en el reparto de subvenciones, ayudas y su utilización».

La vicepresidenta y consejera de Organización Administrativa, Recursos Humanos, Economía, Hacienda, Infraestructuras, Mantenimiento, Carreteras y Ordenación del Territorio, Ana González, (PSOE), ha recalcado la organización de la Bajada de la Virgen como muestra de que se han hecho las cosas «a la altura de los tiempos».

También ha resaltado el despliegue de fibra óptica y la mejora de infraestructuras básicas insulares como las ejecutadas en la red de carreteras, así como la puesta en marcha de iniciativas como la mejora de la eficiencia de la institución insular y la estabilización del personal laboral.