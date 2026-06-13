Equipos multidisciplinares diseñarán proyectos innovadores en una jornada intensiva en Gran Canaria

Este jueves se celebrará el ‘Hackatón Impulso Comercio Canarias’ en la isla de Gran Canaria. La Consejería de Economía del Gobierno de Canarias organiza este evento para buscar soluciones al relevo generacional de los negocios de proximidad. Unos 100 participantes trabajarán intensamente para presentar propuestas atractivas que modernicen el sector tradicional.

Una mujer compra en el comercio local del municipio de La Laguna – GOBIERNO DE CANARIAS – Archivo

El sector comercial afronta una transformación profunda en la actualidad por los nuevos hábitos de consumo. También influye de forma directa el envejecimiento de los titulares de muchos establecimientos tradicionales. Por este motivo, la iniciativa promueve que las nuevas generaciones descubran una oportunidad real en las tiendas de barrio.

Los participantes se organizarán en 20 equipos multidisciplinares durante toda la jornada de trabajo. Su principal tarea consistirá en diseñar estrategias útiles que impulsen la competitividad sin perder la identidad local. De este modo, los estudiantes aportarán una visión fresca ante la falta de continuidad en las empresas.

Los organizadores pretenden vincular el comercio de proximidad con el emprendimiento y el desarrollo profesional. El valor comunitario de estos negocios con historia resulta fundamental para la economía de las islas. Por ello, el hackatón focalizará sus esfuerzos en garantizar el futuro de la actividad comercial.

Desarrollo y mentorías del evento

Los grupos identificarán problemas concretos y definirán propuestas de valor sólidas a lo largo de la actividad. El programa incluye píldoras formativas muy breves y también prácticas sobre modelos de negocio modernos. Al mismo tiempo, los creadores prepararán un discurso final para convencer a los expertos del encuentro.

El evento contará con la colaboración de 10 comerciantes reales para validar las ideas presentadas. Asimismo, 6 mentores especializados y diversos agentes institucionales asesorarán a los jóvenes de manera continua. Gracias a este apoyo, los proyectos responderán de forma directa a las necesidades reales del sector.

Un jurado cualificado evaluará los trabajos al cierre del encuentro y seleccionará a tres equipos finalistas. Estas propuestas pasarán a una fase posterior para garantizar la viabilidad de sus ideas de negocio. La organización publicará todos los detalles de la convocatoria en su página web oficial.

Premios y acompañamiento final

Los tres clasificados accederán a un proceso de acompañamiento personalizado durante los meses de verano. Los especialistas ofrecerán tutorías en julio, agosto y septiembre para mejorar de forma notable las soluciones presentadas. Esta preparación resultará clave para la exposición definitiva de las iniciativas.

El proceso finalizará en octubre con la celebración del denominado ‘Demo Day’. En este acto central, los coordinadores elegirán el proyecto ganador definitivo entre los aspirantes seleccionados. El ecosistema emprendedor de las islas conocerá así las mejores herramientas para renovar el comercio.

La organización entregará tres becas económicas para ayudar al desarrollo de las ideas ganadoras. El primer puesto recibirá 2.000 euros, el segundo obtendrá 1.500 euros y el tercero logrará 1.000 euros. Estos fondos servirán de estímulo para implantar las propuestas en el mercado canario.