Centenares de jóvenes hacen cola en una librería de Santa Cruz para conocer a la famosa autora de literatura juvenil

Centenares de jóvenes apasionados se reunieron esta tarde en la librería Agapea de Santa Cruz de Tenerife. El motivo del encuentro fue la firma de libros de la conocida escritora juvenil Joana Marcús. Los fieles seguidores buscaron conocer a su ídolo y compartir unos minutos de conversación con ella.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El fenómeno literario del momento ha llegado a Canarias con una expectación impresionante. Las colas de seguidores recordaban a los grandes conciertos de música pop, pero esta vez el motivo era el amor por los libros.

Un encuentro muy esperado

La expectación creció desde tempranas horas de la tarde en los alrededores de la librería. Los jóvenes esperaron con mucha paciencia su turno para ver de cerca a su gran ídolo literario.

Por consiguiente, la recompensa llegó cuando la autora mallorquina cruzó las puertas del establecimiento. Los gritos de alegría de los fans demostraron la tremenda conexión que existe entre la escritora y su público.

Además, los asistentes pudieron charlar unos minutos con ella y grabar el emotivo momento. La felicidad iluminó los rostros de los chicos y chicas al conseguir sus firmas y fotos.

Emociones y recuerdos inolvidables

Los seguidores mostraron con orgullo los libros firmados y algunos objetos especiales relacionados con las novelas. Una joven enseñó un marcapáginas exclusivo y una bufanda inspirada en el universo de la autora.

Otra lectora cumplió una promesa muy especial que le hizo a la escritora el año pasado. En concreto, le enseñó el tatuaje real que se grabó en la piel inspirado en sus novelas.

Por lo tanto, la tarde se convirtió en un evento inolvidable para una comunidad que comparte la misma pasión. Los lectores destacaron la capacidad de la autora para transmitir emociones reales en cada página.

La inspiración para escribir

Las historias de esta joven autora no solo entretienen a los lectores, sino que también despiertan nuevas vocaciones. Varios chicos confesaron que ahora quieren dar sus primeros pasos en el mundo de la literatura.

En este sentido, una seguidora afirmó que ya planifica su propia novela de romance juvenil. El libro tratará sobre los obstáculos de la vida y se inspirará directamente en el estilo de su ídolo.

Finalmente, Joana Marcús explicó que escribe sus historias a partir de sus propias vivencias personales. La universidad y el instituto centran los argumentos de unos libros que ya superan el millón de ejemplares vendidos.