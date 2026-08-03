Destaca por su trayectoria en el cine de género fantástico y de terror, así como por su perfil multidisciplinar que abarca la informática, la ciencia y la literatura

El director de cine grancanario Elio Quiroga ingresará este miércoles en la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel como académico de número en la sección de Cine, Fotografía y Creación Digital, según ha informado la propia institución cultural.

El cineasta Elio Quiroga ingresa en la Real Academia Canaria de Bellas Artes / Imagen Archivo

Durante el evento, Quiroga pronunciará el discurso ‘Del fotograma al algoritmo (la transformación del cine en la era del hiperrealismo mágico y las pantallas múltiples)’.

Los méritos para su ingreso en la academia serán defendidos por el director de fotografía Juan Antonio Castaño Collado.

Un perfil multidisciplinar

Elio Quiroga Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1965) es un polifacético director de cine, productor, guionista, escritor y docente.

Destaca por su trayectoria en el cine de género fantástico y de terror, así como por su perfil multidisciplinar que abarca la informática, la ciencia y la literatura.

Formación y grandes logros

Estudió Ingeniería Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es máster en Astronomía y Astrofísica por la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y cursa un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Complutense de Madrid.

Debutó en el cine en 1996 con la película ‘Fotos’, premio al Mejor Guion, mención especial del Jurado en el Festival de Sitges, y despertó la admiración de otros cineastas como Quentin Tarantino.

Entre sus grandes logros, fue nominado al Goya al Mejor Corto Documental en 2004 por ‘El último minutero’, ha escrito y dirigido otros largometrajes posteriormente, y también cuenta con una prolífica carrera literaria, según destaca la Real Academia Canaria.