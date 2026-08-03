Tras recibir el aviso, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar a los presuntos autores

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un hombre y una mujer, residentes en Murcia, como presuntos autores de un delito de malos tratos hacia su hijo de dos años, tras unos hechos ocurridos en un establecimiento de restauración de Santa Cruz de Tenerife.

Agente de la Policía Nacional. Imagen de recurso Policía Nacional

Según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado, los hechos se produjeron el pasado 8 de julio, cuando los progenitores acudieron al restaurante acompañados del menor.

El violento episodio en el local

Según las declaraciones de los trabajadores del establecimiento, el padre presuntamente golpeó y zarandeó al niño y le cubrió con la mano la boca y la nariz en varias ocasiones y durante intervalos prolongados para que dejara de llorar.

La madre «no solo no trató de impedir la conducta», sino que aparentemente animaba al padre a actuar de esa forma, según la Policía.

Residentes en Murcia

Tras recibir el aviso, los agentes iniciaron una investigación que permitió identificar a los presuntos autores, cuya residencia habitual se encuentra en Murcia.

La colaboración entre el grupo de menores de la Policía Nacional de Tenerife y sus homólogos de Murcia permitió detener al padre el 20 de julio y a la madre al día siguiente en la isla, tras lo que ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.