En lo que va de año hasta junio, casi 8 millones de turistas han visitado Canarias y han dejado un gasto de 11.852,99 millones de euros

Canarias ha recibido un total de 1.030.193 turistas internacionales durante el mes de junio, lo que ha supuesto una caída del 4,47 % respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el gasto ha sido de 1.561 millones, un 0 % menos, pese a la subida de viajeros, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Avión en una pista en un aeropuerto / ASHOTEL – Archivo

A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el segundo mejor en cuanto a gasto en un mes de junio en la región de la serie histórica.

Gasto medio y estancia

De media, cada turista que visitó Canarias gastó al día 199 euros en junio, un 4,87 % más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 7,6 día en Canarias. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.515 euros, un 4,63 % más que en junio del año anterior.

Datos acumulados y otros destinos

En lo que se refiere al acumulado, en lo que va de año hasta junio, 7.797.529 turistas han visitado Canarias (-0,56 %) y han dejado un gasto en el archipiélago de 11.852,99 millones de euros (+0,02 %).

Por comunidades, la región más visitada fue Baleares, con el 23,35 % del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (20,76 %) y Andalucía (15,71 %).