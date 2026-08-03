La nueva campaña de control del exceso de velocidad se llevará a cabo en carreteras convencionales y en vías urbanas, también en Canarias, hasta el próximo domingo 9 de agosto

Imagen de archivo | Guardia Civil

La Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior lleva a cabo desde este lunes y hasta el 9 de agosto una nueva campaña de control de exceso de velocidad, especialmente en carreteras convencionales y en vías urbanas de todo el país, también en Canarias.

La campaña, que se desarrollará hasta el próximo domingo, se enmarca en el Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 y en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, que buscan reducir a la mitad el número de víctimas mortales para el final de la década.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como del resto de policías locales que se sumen a la misma, vigilarán con patrullas terrestres y medios aéreos tanto en vías urbanas como interurbanas los tramos de riesgo asociados a la velocidad, así como aquellos puntos donde la circulación supera el límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad.

“Así como la incompatibilidad entre el alcohol y la conducción, el uso del cinturón de seguridad y el casco no son cuestionados, la consideración de la velocidad como factor de riesgo no ha adquirido el mismo nivel de aceptación entre los conductores, a pesar de que en el 22% de los accidentes mortales se apreció la velocidad como factor concurrente”, afirma el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

“En el ámbito urbano la falta de concienciación sobre la repercusión de la velocidad en las consecuencias de los accidentes, singularmente en caso de atropello, es aún más generalizada. Todo ello sin mencionar su influencia negativa sobre el medio ambiente, la calidad de vida y el consumo de combustible”, añade.

Exceso de velocidad reconocido por los conductores

En la última campaña de control de velocidad celebrada entre los días 13 y 19 de abril de 2026, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil controlaron la velocidad a 1.900.000 vehículos. Del total de vehículos controlados, 98.723 conductores resultaron infractores, y por lo tanto denunciados por exceso de velocidad.

Se estima que entre el 10 y el 15 % de todos los accidentes y el 30 % de los accidentes mortales son el resultado directo de exceso de velocidad o inadecuada de acuerdo con el Informe temático de seguridad vial sobre velocidad publicado por el Observatorio Europeo de Seguridad Vial en 2021.

En ese informe, se destacaba la prevalencia del exceso de velocidad por parte de los conductores europeos de acuerdo con los estudios de la Asociación Europea de Investigación de Encuestas (ESRA), en su Encuesta electrónica sobre las actitudes de los usuarios de la carretera.

Un 56,3 % de los conductores europeos reconocían haber conducido deliberadamente más rápido que el límite de velocidad en zonas urbanizadas al menos una vez en el mes anterior a la realización de la encuesta.

En el caso de los conductores españoles, alrededor del 60 % reconocía circular por encima de los límites de velocidad en carreteras convencionales, casi el 50 % lo hace en zonas urbanas y más del 60 % en autovías y autopistas.

En el año 2024 fallecieron 1.785 personas en las vías de circulación de nuestro país,

9.561 personas resultaron heridas hospitalizadas, y 125.084 personas resultaron heridas no hospitalizadas. Lo que supone, respecto a 2023, un aumento en las personas heridas hospitalizadas del 3% y del 1% en cuanto a personas heridas no hospitalizadas.