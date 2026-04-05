Alfredo González y Cristian Sánchez (RCNA) revalidan oro en la Copa de España Snipe en Murcia, con 10 puntos de ventaja y sumando el tercer título canario de Semana Santa

Alfredo González y Cristian Sánchez, campeones de la Copa España de clase Snipe en Murcia / Real Club Náutico Arrecife

Los canarios Alfredo González y Cristian Sánchez se han proclamado este domingo en Murcia campeones de la Copa de España de la clase Snipe y suman así una medalla más para la vela canaria en esta Semana Santa, según ha informado en un comunicado la Real Federación Canaria de Vela.

Los regatistas del Real Club Náutico de Arrecife, campeones del mundo en 2022, han liderado la prueba desde la primera jornada y han acabado con diez puntos de ventaja sobre los segundos clasificados, los murcianos Francisco y Marina Sánchez.

Alfredo y Cristian presentan tres primeros y dos terceros, como mejores parciales de las ocho mangas disputadas de las nueve previstas entre el viernes y este domingo.

La segunda tripulación canaria con mejor resultado en la Copa de España absoluta de Snipe 2026 es la formada por Gustavo del Castillo y Antonio Ugarte, regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, que terminan cuartos, a tan solo tres puntos de la medalla de bronce.

Semana Santa triunfal para la vela canaria

La Copa de España de Snipe es el tercer título obtenido por regatistas canarios en esta Semana Santa, junto al de Lola Carrión (RCNA) en la clase Optimist y al de Luis Mesa y Miguel Padrón (RCNGC) en 420.

Es, además, el séptimo podio para regatistas de la Real Federación Canaria de Vela, con el bronce de María Cantero en el 55 Trofeo Princesa Sofía de Mallorca junto a su compañera Paula Barceló, y los de Miguel y Natalia Méndez y Marta Mansito y María Sanchez, respectivamente, también en el Campeonato de España de 420.