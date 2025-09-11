El alcalde de La Laguna ha dicho que confía en que pronto desfilen mujeres en la Esclavitud del Cristo

La Justicia da un mes a la Esclavitud del Cristo de La Laguna, en Tenerife, para admitir a mujeres.

El Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un auto en el que da un mes de plazo a la hermandad de la Esclavitud del Cristo de La Laguna para admitir a mujeres en la organización.

El auto es firme y no admite recurso. Además, cierra una larga reivindicación abierta en 2008 por María Teresa Laborda que llegó hasta el Tribunal Constitucional en defensa de sus derechos fundamentales. En 2024 se falló a favor de que las mujeres puedan ingresar en la hermandad.

El TC estimó un recurso de amparo contra una sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a los Esclavos del Cristo e incidía en que no había discriminación por género al no ser una organización económico, profesional o laboral.

El alcalde celebra la decisión judicial

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE) ha celebrado la decisión de juzgado porque viene a «ratificar» el posicionamiento del Tribunal Constitucional.

«La esclavitud es una institución muy querida por los laguneros y las laguneras y entendemos que vetar el acceso a las mujeres es una situación anómala que no tiene cabida en pleno siglo XXI y que debe ser corregida», ha apuntado. Por ello, confía en que «pronto» se pueda ver a las mujeres que lo deseen como «miembros de pleno derecho de la Esclavitud y desfilar junto a la venerada imagen del Cristo de La Laguna».

Procesión del Cristo de La Laguna

En el siguiente enlace podrás seguir en directo la procesión del Cristo de La Laguna el próximo 14 de septiembre.