La reproducción íntegra de la «Descripción de las Islas Canarias» revela detalles del archipiélago en el siglo XVI y podrá visitarse próximamente en La Laguna

La historia de Canarias recupera una de sus piezas fundamentales: la obra del ingeniero renacentista Leonardo Torriani «Descripción de las Islas Canarias». No es el original, que está en la Universidad de Coímbra, pero sí un facsímil, una reproducción artesanal exacta que se expondrá próximamente en La Laguna. Esta pieza no es solo un libro, sino un viaje en el tiempo que permite redescubrir la fisonomía de las islas hace más de cinco siglos.

Facsímil íntegro de la obra de Leonardo Torriani

Una joya de la ingeniería renacentista

El manuscrito original, custodiado en la Universidad de Coímbra, ha sido reproducido de manera artesanal, cuidando hasta el más mínimo detalle. Desde la textura del papel hasta las «cicatrices» y el desgaste que el tiempo ha dejado en el documento original, se han copiado en esta obra manuscrita.

La Laguna presenta el facsímil íntegro de la obra de Leonardo Torriani y recupera para la ciudadanía el primer plano conocido de su trazado histórico

La obra de Torriani es considerada un documento de valor incalculable para los historiadores. Y no es para menos. En sus páginas se recoge 60 mapas detallados del archipiélago; perfiles costeros precisos; escenas etnográficas que muestran la vida y vestimenta de los antiguos canarios; y el primer mapa cartográfico conocido de la ciudad de La Laguna. Un legado único que nos habla a través de los ojos del ingeniero de la Canarias inmediatamente posterior a la conquista.

Garachico antes de la erupción

Uno de los puntos más fascinantes del facsímil es la representación de Garachico. El documento permite visualizar cómo era el puerto y la villa antes de la devastadora erupción volcánica que cambió su historia, identificando puntos clave como la antigua «Puerta de Tierra».

La Laguna presenta el facsímil íntegro de la obra de Leonardo Torriani y recupera para la ciudadanía el primer plano conocido de su trazado histórico

Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, ha calificado la obra como una «auténtica joya» que escenifica la importancia de la historia de Canarias. Por su parte, Joao Luís de Jesus Fernandes, subdirector de la Facultad de Letras de la Universidad de Coímbra, destacó que el facsímil logra transportar no solo la información, sino el «tiempo» que el libro original representa.

La Laguna presenta el facsímil íntegro de la obra de Leonardo Torriani y recupera para la ciudadanía el primer plano conocido de su trazado histórico

Para todos aquellos entusiastas de la historia y la cultura canaria, la oportunidad de contemplar esta obra de cerca está a la vuelta de la esquina. Será a partir del 15 de mayo en la Casa Capitulares de La Laguna, en Tenerife.