El pleno del Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado limitar el acceso de vehículos de alquiler y turísticos una medida que busca regular la masificación en el Parque Rural de Anaga

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Ayuntamiento de La Laguna ha aprobado limitar el acceso de vehículos de alquiler y turísticos al Parque Rural de Anaga, especialmente en la zona de Cruz del Carmen, con el objetivo de reducir la saturación y mejorar la movilidad en este enclave natural. La medida surge ante el incremento del turismo en la zona y se centrará en regular el aparcamiento en puntos clave, priorizando a los residentes y fomentando el uso del transporte público.

La decisión ha generado preocupación entre vecinos del entorno, que aseguran que no se ha contado con ellos en la elaboración de la propuesta y advierten de que la iniciativa podría perjudicar directamente a los negocios locales. Según señalan, la regulación del acceso sin alternativas claras podría afectar a la actividad económica vinculada al flujo de visitantes.

Colapso de tráfico en Anaga. Imagen RTVC

Regular la masificación de Anaga

El origen de estas medidas se encuentra en un acuerdo alcanzado en el último pleno municipal, en el que se planteó la necesidad de actuar para regular la masificación en Anaga. Desde el Ayuntamiento insisten en que se trata de actuaciones dentro de su margen de competencia y que buscan ordenar el tráfico y mejorar la experiencia tanto de residentes como de visitantes.

Sin embargo, desde la plataforma vecinal critican que se propongan soluciones generales sin tener en cuenta la realidad del territorio y las particularidades de cada núcleo poblacional. Reclaman mayor participación y un diálogo previo antes de aplicar restricciones que, a su juicio, tendrán consecuencias directas en la vida diaria de la zona.

Por su parte, desde el sector del alquiler de vehículos reconocen que existe un problema de saturación y se muestran abiertos a buscar soluciones consensuadas que permitan compatibilizar la actividad turística con la protección del entorno.

Todo queda ahora a la espera del plan de movilidad definitivo para Anaga, que deberá concretar cómo se aplicarán las limitaciones y qué alternativas se ofrecerán para garantizar el acceso y la actividad económica en el parque rural.