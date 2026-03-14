Vecinos de Anaga protestan ante el colapso de tráfico en la zona

Durante la concentración han exigido una regulación efectiva de la circulación en Anaga

Los vecinos de Anaga han salido este sábado a la calle, para mostrar su protesta por el tráfico en la zona. Diversos colectivos de mencionado espacio convocaron una concentración en Cruz del Carmen.

Informa. RTVC.

Todo ello, con la intención de interrumpir el tráfico de 11:00 a 13:00 horas para protestar en contra de la masificación turística. Además de, para exigir una regulación efectiva de la circulación.

Han afirmado que el colapso ya se produce todos los días y que «tienen problemas para salir e ir a los médicos, e incluso, para trasladar a un enfermo».

Imagen archivo RTVC.

Objetivo de la concentración

Del mismo modo, han destacado que todo ello se traduce en «nervios, impotencias y mucha rabia«. También han querido aclarar que «no es que no queramos turismo, es que deseamos que existan zonas donde aparcan y nos dejen vivir«.

«Anaga está saturada», «Anaga no se vende, Anaga se defiende», «Sobreexplotación sin límite» y SOS Anaga» son algunos de los lemas que se han podido leer en las pancartas que portaban los manifestantes, reunidos esta mañana en la Cruz del Carmen para recordar que en esta zona, donde viven 1.500 personas, la visitaron en 2025 más de 1.800.000 turistas.

‘Canarias tiene un Límite’

Sin embargo, han manifestado que el propósito que perseguían era el colapso en la carretera y que debido al desvío por El Batán, no lo han podido conseguir.

La plataforma ‘Canarias Tiene un Límite’ , que ha apoyado la movilización en Anaga convocada por vecinos del Parque Rural, ha lamentado en un comunicado que la situación es insostenible, con carreteras bloqueadas por coches y guaguas turísticas, vehículos estacionados en arcenes y dificultades incluso para el paso de ambulancias o del transporte escolar.

Los convocantes han recordado que el lugar en el que viven es un Parque Rural, no un parque temático, y que continuar aumentando el número de visitantes sin establecer límites claros solo profundiza los problemas de saturación que ya se están viviendo en muchos lugares del archipiélago.