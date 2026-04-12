El Cabildo de Fuerteventura analiza los hechos tras la difusión de un vídeo de turistas que generó críticas por el daño al entorno natural

Dos turistas de origen alemán están siendo investigados tras difundir en redes sociales un vídeo en el que aparecen lanzando rocas ladera abajo en un espacio natural protegido de Fuerteventura.

La acción provocó la rotura de numerosas piedras durante su caída, generando un fuerte rechazo entre los usuarios de internet.

La difusión de las imágenes ha reabierto el debate sobre la vigilancia en este tipo de entornos, que reciben diariamente a cientos de visitantes.

Investigan a dos turistas por lanzar rocas en un espacio protegido de Fuerteventura. RTVC

Se ha iniciado una investigación

Las críticas se han centrado en la necesidad de reforzar la protección del patrimonio natural ante comportamientos incívicos que pueden causar daños irreversibles.

Desde el Cabildo de Fuerteventura han confirmado que ya se ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido.

No es la primera vez que se registran incidentes en la zona, ya que en 2024 se celebró una fiesta ilegal en las inmediaciones del volcán con la participación de medio centenar de personas.