Desde Salud Mental Atelsam, se ha recordado que trastornos como la depresión no dependen solo de factores individuales sino de otros relacionados con las condiciones de vida.

Las desigualdades estructurales de género son un factor de riesgo para sufrir un problema de salud mental. Coincidiendo con el Día Mundial de la Depresión, Salud Mental Atelsam, ha puesto el acento en la especial vulnerabilidad de las mujeres al sufrimiento psíquico.

La Coordinadora del área de Igualdad de la entidad, Pilar Álamo, ha recordado en Buenos Días Canarias, algunos de los datos de la última Macroencuesta de Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, que ha cifrado en más del 82% el porcentaje de mujeres que tiene un problema de salud mental tras haber sufrido violencia física o sexual en nuestro país.

Las mujeres con discapacidad, más vulnerables

Álamo ha recordado que «muchas mujeres son diagnosticadas con trastornos depresivos, pero sus condiciones de vida no son abordadas en consulta». En ese sentido, ha afirmado que la medicación no puede ser la única respuesta.

La experta ha recordado el concepto de interseccionalidad, definido como las discriminaciones múltiples que atraviesan a las mujeres. Ha insistido en que las mujeres con un problema de salud mental tienen el mismo tipo de discriminaciones de género que otras mujeres, pero además sufren otros estigmas asociados a su diagnóstico. Salud Mental Atelsam dispone de una unidad específica de igualdad y de una guía de abordaje con perspectiva de género.

En ese sentido, las barreras fundamentales que sufren tienen que ver, según ha explicado, con la falta de credibilidad de su relato. «No se las cree cuando sufren violencia, pero además los agresores usan esos diagnósticos como herramienta de control sobre ellas, incluso para amenazar con retiradas de custodias».